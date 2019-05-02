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А ми батрачимо: Лобода знову полетіла відпочивати


Лобода нарвалася на жорстку критику користувачів

Світлана Лобода поділилася з підписниками несподіваною новиною. Виявляється, співачка збирається на відпочинок, щоб відновити сили. Про це вона повідомила в соціальній мережі Instagram.

Виконавиця вирішила повідомити фанатам про майбутні плани. "Обожнюю травневі! Полетіла набиратися сил. І знову в тур. А ви?" - написала під знімком Світлана Лобода.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі тут же взялися коментувати знімок та відповідати на запитання співачки. Деякі зазначили, що артистка останнім часом занадто часто дозволяє собі відпочинок:

  • А ми батрачимо...
  • Я б теж на відмовилася від відпочинку.
  • Не можемо дозволити собі таку розкіш.
  • Поїхали до мене на дачу садити огірки?

Крім того, користувачі почали обговорювати скандал, який стався на фіналі російського шоу "Голос.Діти". Світлана була наставницею Мікєлли і після її перемоги люди в мережі почали писати, що це фальсифікація і за дівчинку заплатили батьки:

  • Я була шокована побаченим на шоу.
  • Зазналася.
  • У мене ставлення до Лободи змінилося не в кращий бік саме після проекту.

Нагадаємо, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура".

Нещодавно Світлана Лобода стала жертвою шахрая, який "кинув" співачку на гроші.

Раніше повідомлялося про те, що Лободу запідозрили в романі з відомим шоуменом Олександром Ревою.

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