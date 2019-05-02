А ми батрачимо: Лобода знову полетіла відпочивати

Лобода нарвалася на жорстку критику користувачів
Світлана Лобода поділилася з підписниками несподіваною новиною. Виявляється, співачка збирається на відпочинок, щоб відновити сили. Про це вона повідомила в соціальній мережі Instagram.
Виконавиця вирішила повідомити фанатам про майбутні плани. "Обожнюю травневі! Полетіла набиратися сил. І знову в тур. А ви?" - написала під знімком Світлана Лобода.
Користувачі тут же взялися коментувати знімок та відповідати на запитання співачки. Деякі зазначили, що артистка останнім часом занадто часто дозволяє собі відпочинок:
Крім того, користувачі почали обговорювати скандал, який стався на фіналі російського шоу "Голос.Діти". Світлана була наставницею Мікєлли і після її перемоги люди в мережі почали писати, що це фальсифікація і за дівчинку заплатили батьки:
Нагадаємо, що MONATIK переспівав пісню Світлани Лободи "Куля-Дура".
Нещодавно Світлана Лобода стала жертвою шахрая, який "кинув" співачку на гроші.
Раніше повідомлялося про те, що Лободу запідозрили в романі з відомим шоуменом Олександром Ревою.