Батько відомої акторки опинився в епіцентрі ракетного удару: фото зруйнованої квартири

Що сталося

Так, 8 липня, коли окупанти вдарили по Києву, Дніпру, Кривому рогу та інших містах, а також поцілили по дитячій лікарні "Охматдит", руйнувань зазнало чимало будинків. І серед них опинилися квартира у Голосіївському районі столиці, де мешкає батько Кістень.

На щастя, чоловік не постраждав. Але житло зруйноване, Кістень показала наслідки на фото.

Окупанти зруйнували квартиру батька Кістень (фото: facebook.com/kissokaziya)

"8 липня. Страшний день. Мою сімʼю це теж торкнулося. На цих знімках зруйнована квартира мого батька. Київ, Голосіївський район. Головне, що мій тато живий! І зараз він, як і завжди, тримається бадьоро, бо вічний оптиміст", - написала актриса.

Кістень показала зруйновану квартиру батька (фото: facebook.com/kissokaziya)

Але, зазначає Кістень, вона знає та розуміє, наскільки зараз важко її батьку. Саме тому вона звернулася по допомогу.

"Раніше я ніколи про таке не писала. Але раніше ніколи такого не траплялося... Я просто відверто прошу про допомогу. Збираю кошти на відновлення житла мого батька", - написала Кістень та залишила реквізити у дописі.

Допис Кістень (скріншот)

Де зараз Катерина Кістень

Раніше актриса розповідала, що вона перебуває у Швеції. Там вона отримує виплати для переселенців.

"Тут я намагаюся вирішувати питання різними можливостями, тут є якась допомога, яку я теж приймаю, як і будь-який українець. Тому що вона офіційна, я нічого не краду", - пояснювала Кістень.

Актриса Катерина Кістень (скріншот)

Ракетний удар 8 липня - що відомо

Нагадаємо, нещодавно РФ влаштувала черговий ракетний терор. Країна-агресорка вдарила по містах України та, зокрема, зруйнувала "Охматдит".

Після цього Кабмін ухвалив рішення щодо відновлення дитячої лікарні. На це буде виділено 100 мільйонів. А 10 липня стало відомо про першу жертву серед пацієнтів медичної установи.