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Україна відбудує "Охматдит": коли почнуться роботи та скільки витратять

Київ, Вівторок 09 липня 2024 14:57
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Україна відбудує "Охматдит": коли почнуться роботи та скільки витратять Фото: дитяча лікарня "Охматдит" після обстрілу 8 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні ухвалили рішення розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту" після обстрілу Києва 8 липня вже найближчим часом. На це виділять 100 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

"Держава повністю відбудує "Охматдит". Починаємо роботи вже зараз. Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим", - розповів він.

За його словами, на роботи спрямують кошти з резервного фонду держбюджету - 100 млн грн підуть на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті".

"Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проект відбудови. Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини", - додав глава уряду.

Обстріл Києва

Російські війська 8 липня влаштували черговий масований удар по Україні. Було атаковано Київ, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Зокрема, в Києві під удар потрапила дитяча лікарня "Охматдит" та пологовий будинок "Ісіда", житловий будинок.

На ранок 9 липня після обстрілу відомо про 38 загиблих, серед яких четверо дітей. Ще 190 людей, як написав президент України Володимир Зеленський, зазнали поранень.

На даний момент у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту". При цьому СБУ отримала нові докази, що підтверджують, що Росія вдарила по "Охматдиту" ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії виявлено уламок двигуна крилатої ракети.

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