Отец известной актрисы оказался в эпицентре ракетного удара: фото разрушенной квартиры

Что произошло

Так, 8 июля, когда кафиры ударили по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и другим городам, а также попали в детскую больницу "Охматдет", разрушения получили многие дома. И среди них оказалась квартира в Голосеевском районе столицы, где живет отец Кистень.

К счастью, мужчина не пострадал. Но жилье разрушено, Кистень показала последствия на фото.

Оккупанты разрушили квартиру отца Кистень (фото: facebook.com/kissokaziya)

"8 июля. Страшный день. Мою семью это тоже коснулась. На этих снимках разрушенная квартира моего отца. Киев, Голосеевский район. Главное, что мой папа жив! И сейчас он, как и всегда, держится бодро, потому что вечный оптимист", - написала актриса.

Кистень показала разрушенную квартиру отца (фото: facebook.com/kissokaziya)

Но, отмечает Кистень, она знает и понимает, насколько сейчас тяжело ее отцу. Именно поэтому она обратилась за помощью.

"Раньше я никогда о таком не писала. Но раньше никогда такого не случалось... Я просто откровенно прошу о помощи. Собираю деньги на восстановление жилья моего отца", - написала Кистень и оставила реквизиты в посте.

Пост Кистень (скриншот)

Где сейчас Екатерина Кистень

Ранее актриса рассказывала, что она находится в Швеции. Там он получает выплаты для переселенцев.

"Здесь я пытаюсь решать вопросы разными возможностями, здесь есть какая-то помощь, которую я тоже принимаю, как и любой украинец. Потому что она официальная, я ничего не ворую", - объясняла Кистень.

Актриса Екатерина Кистень (скриншот)

Ракетный удар 8 июля - что известно

Напомним, недавно РФ устроила очередной ракетный террор. Страна-агрессор ударила по городам Украины и, в частности, разрушила "Охматдет".

После этого Кабмин принял решение о восстановлении детской больницы. На это будут выделены 100 миллионов. А 10 июля стало известно о первой жертве среди пациентов медицинского учреждения.