ua en ru
Ср, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по "Охматдиту". Відомо про першу дитячу жертву серед пацієнтів

Середа 10 липня 2024 18:58
UA EN RU
Ракетний удар по "Охматдиту". Відомо про першу дитячу жертву серед пацієнтів Фото: наслідки удару по "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Стало відомо про першу дитячу жертву серед пацієнтів, які перебували в дитячій лікарні "Охматдит" на момент терористичного обстрілу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства хорони здоров'я Віктора Ляшка.

"На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які знаходились в НДСЛ "Охматдит" під час терористичної атаки 8 липня", - пише Ляшко.

За словами міністра, загинув хлопчик, який на момент удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації. Після обстрілу його було транспортовано до однієї з лікарень Києва.

Обстріл "Охматдиту" 8 липня

8 липня російські терористи провели черговий масований удар по Україні. Одна з ракет атакувала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Пізніше Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) зібралась на екстрене засідання, аби обговорити масований обстріл ворога.

Кабмін вже ухвалив рішення щодо відновлення дитячої лікарні. Роботи хочуть розпочати найближчим часом, на них виділять 100 млн гривень.

Більш детально про обстріл росіян - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні