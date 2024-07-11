Батько відомої акторки опинився в епіцентрі ракетного удару: фото зруйнованої квартири

Відома українська актриса Катерина Кістень, яка на тлі повномасштабної війни РФ проти нашої країни перебуває за кордоном, поділилася сумною новиною. Нещодавно, під час кривавої ракетної атаки, постраждала квартира, де живе її батько.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Кістень розповіла на своїй Facebook -сторінці.

Що сталося

Так, 8 липня, коли окупанти вдарили по Києву, Дніпру, Кривому рогу та інших містах, а також поцілили по дитячій лікарні "Охматдит", руйнувань зазнало чимало будинків. І серед них опинилися квартира у Голосіївському районі столиці, де мешкає батько Кістень.

На щастя, чоловік не постраждав. Але житло зруйноване, Кістень показала наслідки на фото.

Окупанти зруйнували квартиру батька Кістень (фото: facebook.com/kissokaziya)

"8 липня. Страшний день. Мою сімʼю це теж торкнулося. На цих знімках зруйнована квартира мого батька. Київ, Голосіївський район. Головне, що мій тато живий! І зараз він, як і завжди, тримається бадьоро, бо вічний оптиміст", - написала актриса.

Кістень показала зруйновану квартиру батька (фото: facebook.com/kissokaziya)

Але, зазначає Кістень, вона знає та розуміє, наскільки зараз важко її батьку. Саме тому вона звернулася по допомогу.

"Раніше я ніколи про таке не писала. Але раніше ніколи такого не траплялося... Я просто відверто прошу про допомогу. Збираю кошти на відновлення житла мого батька", - написала Кістень та залишила реквізити у дописі.

Допис Кістень (скріншот)

Де зараз Катерина Кістень

Раніше актриса розповідала, що вона перебуває у Швеції. Там вона отримує виплати для переселенців.

"Тут я намагаюся вирішувати питання різними можливостями, тут є якась допомога, яку я теж приймаю, як і будь-який українець. Тому що вона офіційна, я нічого не краду", - пояснювала Кістень.

Актриса Катерина Кістень (скріншот)

Ракетний удар 8 липня - що відомо

Нагадаємо, нещодавно РФ влаштувала черговий ракетний терор. Країна-агресорка вдарила по містах України та, зокрема, зруйнувала "Охматдит".

Після цього Кабмін ухвалив рішення щодо відновлення дитячої лікарні. На це буде виділено 100 мільйонів. А 10 липня стало відомо про першу жертву серед пацієнтів медичної установи.