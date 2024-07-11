Отец известной актрисы оказался в эпицентре ракетного удара: фото разрушенной квартиры

Известная украинская актриса Екатерина Кистень, которая на фоне полномасштабной войны РФ против нашей страны находится за границей, поделилась печальной новостью. Недавно, во время кровавой ракетной атаки, пострадала квартира, где живет ее отец.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Кистень рассказала на своей Facebook- странице.

Что произошло

Так, 8 июля, когда кафиры ударили по Киеву, Днепру, Кривому Рогу и другим городам, а также попали в детскую больницу "Охматдет", разрушения получили многие дома. И среди них оказалась квартира в Голосеевском районе столицы, где живет отец Кистень.

К счастью, мужчина не пострадал. Но жилье разрушено, Кистень показала последствия на фото.

Оккупанты разрушили квартиру отца Кистень (фото: facebook.com/kissokaziya)

"8 июля. Страшный день. Мою семью это тоже коснулась. На этих снимках разрушенная квартира моего отца. Киев, Голосеевский район. Главное, что мой папа жив! И сейчас он, как и всегда, держится бодро, потому что вечный оптимист", - написала актриса.

Кистень показала разрушенную квартиру отца (фото: facebook.com/kissokaziya)

Но, отмечает Кистень, она знает и понимает, насколько сейчас тяжело ее отцу. Именно поэтому она обратилась за помощью.

"Раньше я никогда о таком не писала. Но раньше никогда такого не случалось... Я просто откровенно прошу о помощи. Собираю деньги на восстановление жилья моего отца", - написала Кистень и оставила реквизиты в посте.

Пост Кистень (скриншот)

Где сейчас Екатерина Кистень

Ранее актриса рассказывала, что она находится в Швеции. Там он получает выплаты для переселенцев.

"Здесь я пытаюсь решать вопросы разными возможностями, здесь есть какая-то помощь, которую я тоже принимаю, как и любой украинец. Потому что она официальная, я ничего не ворую", - объясняла Кистень.

Актриса Екатерина Кистень (скриншот)

Ракетный удар 8 июля - что известно

Напомним, недавно РФ устроила очередной ракетный террор. Страна-агрессор ударила по городам Украины и, в частности, разрушила "Охматдет".

После этого Кабмин принял решение о восстановлении детской больницы. На это будут выделены 100 миллионов. А 10 июля стало известно о первой жертве среди пациентов медицинского учреждения.