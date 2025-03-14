Батьківські суботи в 2025 році: дати та як правильно поминати покійних

Поминальні суботи Великого посту - це особливі дні молитви за померлих, встановлені Церквою для поминання всіх православних християн. Що треба зробити у ці дні, щоб вшанувати пам'ять померлих близьких?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які традиції поминальних субот варто знати кожному.
Великопісні поминальні суботи відрізняються від інших днів поминання особливими традиціями та значенням. У будні дні Великого посту зазвичай не звершується повна літургія (винятком є Благовіщення 7 квітня), а це означає, що повноцінне поминання покійних у такі дні неможливе.
Саме тому Церква встановила три особливі суботи - другу, третю та четверту суботи Великого посту - коли звершуються заупокійні богослужіння. У ці дні віряни моляться за своїх спочилих рідних, просячи для них прощення гріхів і вічного спокою.
Традиція поминальних субот також пов’язана з тим, що під час посту не завжди можна було провести традиційні служби на 3-й, 9-й чи 40-й день після смерті людини. Через це поминальні молитви переносили на найближчу суботу, коли в храмах звершували панахиди та літургії. Згодом у ці дні почали молитися не лише за тих, хто відійшов у вічність перед постом, а й за всіх православних християн.
Поминальні суботи Великого посту мають фіксовані дати, які змінюються щороку залежно від початку посту. У 2025 році Великий піст триває з 3 березня до 19 квітня, а тому ці особливі дні поминання припадають на такі дати:
15 березня - друга субота Великого посту.
22 березня - третя субота Великого посту.
29 березня - четверта субота Великого посту.
У ці дні православні християни відвідують храми, де проводяться заупокійні богослужіння, подають записки з іменами покійних для поминання та моляться за упокій їхніх душ. Це особливий час для духовного зосередження, добрих справ і милосердя.
Поминальні суботи мають важливе значення для православних вірян, тому вони дотримуються особливих традицій:
Поминальні суботи мають глибоке духовне значення, тому Церква радить уникати певних дій у ці дні:
Розважальні заходи. Не варто влаштовувати гучні святкування, вечірки або інші розваги.
Надмірне вживання алкоголю. Церква не забороняє помірне споживання вина під час поминальних обідів, але пияцтво вважається гріхом.
Сварки та конфлікти. У ці дні важливо уникати лайки, образ та негативних думок, щоб не порушувати духовний настрій.
Важка фізична робота. Якщо є можливість, краще присвятити більше часу молитві та спокійним домашнім справам.
Готувати скоромну їжу. Оскільки ці суботи припадають на період Великого посту, їжа має бути пісною.
Забувати про молитву. Головне у ці дні - щира молитва за упокій душ спочилих, адже саме вона приносить їм найбільшу користь.
Проявляти байдужість. Поминальні суботи - це час для духовного очищення, спогадів про рідних і нагадування про важливість добрих справ.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Радіо Трек.