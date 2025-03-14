Родительские субботы в 2025 году: даты и как правильно поминать усопших

Поминальные субботы Великого поста - это особые дни молитвы за умерших, установленные Церковью для поминовения всех православных христиан. Что нужно сделать в эти дни, чтобы почтить память умерших близких?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие традиции поминальных суббот стоит знать каждому.
Великопостные поминальные субботы отличаются от других дней поминовения особыми традициями и значением. В будние дни Великого поста обычно не совершается полная литургия (исключением является Благовещение 7 апреля), а это значит, что полноценное поминовение усопших в такие дни невозможно.
Именно поэтому Церковь установила три особые субботы - вторую, третью и четвертую субботу Великого поста - когда совершаются заупокойные богослужения. В эти дни верующие молятся за своих усопших родных, прося для них прощения грехов и вечного покоя.
Традиция поминальных суббот также связана с тем, что во время поста не всегда можно было провести традиционные службы на 3-й, 9-й или 40-й день после смерти человека. Поэтому поминальные молитвы переносили на ближайшую субботу, когда в храмах совершали панихиды и литургии. Впоследствии в эти дни начали молиться не только за тех, кто отошел в вечность перед постом, но и за всех православных христиан.
Поминальные субботы Великого поста имеют фиксированные даты, которые меняются ежегодно в зависимости от начала поста. В 2025 году Великий пост длится с 3 марта по 19 апреля, а потому эти особые дни поминовения приходятся на такие даты:
15 марта - вторая суббота Великого поста.
22 марта - третья суббота Великого поста.
29 марта - четвертая суббота Великого поста.
В эти дни православные христиане посещают храмы, где проводятся заупокойные богослужения, подают записки с именами усопших для поминовения и молятся об упокоении их душ. Это особое время для духовного сосредоточения, добрых дел и милосердия.
Поминальные субботы имеют важное значение для православных верующих, поэтому они придерживаются особых традиций:
Поминальные субботы имеют глубокое духовное значение, поэтому Церковь советует избегать определенных действий в эти дни:
Развлекательные мероприятия. Не стоит устраивать шумные празднования, вечеринки или другие развлечения.
Чрезмерное употребление алкоголя. Церковь не запрещает умеренное потребление вина во время поминальных обедов, но пьянство считается грехом.
Ссоры и конфликты. В эти дни важно избегать ругани, обид и негативных мыслей, чтобы не нарушать духовный настрой.
Тяжелая физическая работа. Если есть возможность, лучше посвятить больше времени молитве и спокойным домашним делам.
Готовить скоромную пищу. Поскольку эти субботы приходятся на период Великого поста, пища должна быть постной.
Забывать о молитве. Главное в эти дни - искренняя молитва за упокой душ усопших, ведь именно она приносит им наибольшую пользу.
Проявлять равнодушие. Поминальные субботы - это время для духовного очищения, воспоминаний о родных и напоминания о важности добрых дел.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Радио Трек.