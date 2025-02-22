Батьківська субота: 2 молитви, які обов'язково треба прочитати сьогодні

Поминальна батьківська (м'ясопусна) субота 22 лютого 2025 року - це особливий час для кожного вірянина, коли ми звертаємося до Бога з молитвами за наших покійних рідних та близьких.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно молитися сьогодні і що обов'язково потрібно зробити, щоб гідно вшанувати пам'ять померлих.

М'ясопусна батьківська субота 2025: важливість дня поминання

Батьківська поминальна субота, що називається м'ясопусною, займає особливе місце в православному календарі. Вона передує М'ясопусному тижню та Великому посту, і є днем всецерковного поминання спочилих.

Ця поминальна субота є вселенською, тобто призначеною для поминання всіх від віку спочилих православних християн, незалежно від ступеня нашої близькості до них. У цей день ми згадуємо не лише родичів та друзів, а й усіх, хто відійшов у вічність з вірою в Христа.

Чому важливо молитися в батьківську суботу?

Молитва за померлих у батьківську суботу має глибоке духовне значення.

Молитва за померлих - це спосіб висловити свою любов і шану до рідних, які відійшли у вічність. Навіть після їхньої фізичної смерті ми зберігаємо духовний зв’язок і продовжуємо піклуватися про них.

Церква вчить, що молитви живих можуть полегшити долю душ померлих, допомагаючи їм у загробному житті та сприяючи їхньому спасінню.

Спільна молитва в батьківську суботу символізує нерозривний зв’язок між земною та небесною Церквою. Віряни об’єднуються у пам’яті про тих, хто вже відійшов, підкреслюючи силу християнської спільноти.

Поминання покійних напередодні Великого посту нагадує про вічність, закликає до покаяння та духовного очищення, допомагаючи глибше осмислити значення посту та молитви.

Як правильно молитися в М'ясопусну батьківську суботу 2025

Церква пропонує різні способи поминання померлих у цей день.

Відвідування храму та участь у богослужіннях

Головним богослужінням М'ясопусної суботи є заупокійна Божественна Літургія. Участь у Літургії та спільна молитва з усією церковною громадою є особливо цінними для поминання померлих.

Після Літургії служиться панахида - особливе заупокійне богослужіння, де поминаються імена покійних, подані віруючими в записках. Подання записок з іменами померлих для поминання на Літургії та панахиді - важлива традиція батьківської суботи.

Домашня молитва за померлих

Якщо немає можливості відвідати храм, обов'язково помоліться за померлих вдома. Можна читати заупокійні молитви, Псалтир або просто звертатися до Бога своїми словами, просячи про упокій душ рідних та близьких.

Під час домашньої молитви згадуйте імена померлих, за яких молитесь.

Молитва на кладовищі

В м'ясопусну суботу віруючі традиційно відвідують кладовища, щоб помолитися на могилах рідних та близьких. На могилах запалюють свічки або лампадки як символ вічної пам'яті та віри у Воскресіння. Можна також запросити священника для відслужування літії на могилах.

Коротка молитва за спокій душ померлих

Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх (імена), і всіх спочилих родичів і доброчинців наших, і прости їм всі прогрішення вільні і невільні, і даруй їм Царство Небесне. Амінь.

Розширена молитва за покійних у батьківську суботу

Господи! Смиренно припадаю перед Тобою і молюся за душі всіх спочилих рабів Твоїх - моїх рідних, друзів, знайомих і всіх, хто відійшов у вічність. Прости їм, Милосердний Отче, усі свідомі й несвідомі гріхи, які вони вчинили словом, ділом чи думкою, коли ще перебували на землі.

Згадай, Господи, тих, хто не встиг принести покаяння, хто пішов із життя раптово, хто страждав і терпів у випробуваннях. Даруй їм вічний спокій і осели їх у світлих оселях Царства Небесного, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а лише вічна радість у Твоїй славі.

Зігрій, Господи, душі померлих світлом Твоєї благодаті. Прийми їх у Свої батьківські обійми, очисти від усякої скверни та наповни їхній спокій миром. Вірю, що Твоя любов безмежна, і жодна душа не загине, якщо покладеться на Твоє милосердя.

Молю Тебе, Спасителю, зглянься на сльози тих, хто оплакує втрату рідних, укріпи їх у вірі та надії на зустріч у Твоєму Царстві. Дай нам мудрість жити праведно, щоб колись усі ми змогли з’єднатися у Твоїй вічній славі.

Бо Ти є Воскресіння, і Життя, і Спасіння душ наших, і Тобі славу возсилаю, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Що не можна і бажано робити в М'ясопусну батьківську суботу 2025

Окрім молитви, існують важливі традиції та справи, які варто виконати в батьківську суботу 22 лютого:

Зробіть добру справу, подайте милостиню нужденним або пожертвуйте на благодійність у пам'ять про померлих.

Скромно проведіть поминальну трапезу в колі сім'ї, згадайте покійних добрим словом. Традиційною стравою є кутя.

Важливо провести цей день у духовній зосередженості та молитві, тому не рекомендується: