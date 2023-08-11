Батькам на замітку. Експерти підрахували, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи

Цьогоріч навчальний процес у більшості областей України планується у гібридному форматі - поєднання онлайн та офлайн. Однак, не дивлячись на це, шкільне приладдя однаково потрібно купувати.
Скільки коштує цьогоріч зібрати дитину до школи та як змінились ціни у порівнянні з 2022 роком підрахував OLX.
Цьогоріч у топі за кількістю оголошень знаходяться дитячі кросівки, туфлі та рюкзаки. В середньому запити на шкільне приладдя у 2023 році збільшились на 30%, у порівнянні з липнем 2022 року.
Середня ціна, щоб повноцінно зібрати школяра до школи: рюкзак, шкільна форма, спортивний одяг, взуття, канцелярія становить 4 110 грн. Минулого року такий самий набір можна було придбати за 3 600 грн.
Шкільна форма складає більшу частину витрат. Середня ціна, щоб повністю оновити гардероб до школи, включаючи спортивний костюм та кросівки, становить понад 2 400 грн.
При цьому, якщо речі з минулого навчального року ще не потребують заміни, то канцелярію потрібно купувати щороку. Зошити, ручки, олівці, щоденник та пенал в середньому обійдуть у 750 грн. А от середня ціна на новий рюкзак - 1020 грн.
Базовий набір канцелярії школяра має включати наступні речі:
Раніше ми робили детальний огляд цін на товари для школи.
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