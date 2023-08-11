Батькам на замітку. Експерти підрахували, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи

Скільки коштує зібрати дитину у школу

Цьогоріч у топі за кількістю оголошень знаходяться дитячі кросівки, туфлі та рюкзаки. В середньому запити на шкільне приладдя у 2023 році збільшились на 30%, у порівнянні з липнем 2022 року.

Середня ціна, щоб повноцінно зібрати школяра до школи: рюкзак, шкільна форма, спортивний одяг, взуття, канцелярія становить 4 110 грн. Минулого року такий самий набір можна було придбати за 3 600 грн.

Шкільна форма складає більшу частину витрат. Середня ціна, щоб повністю оновити гардероб до школи, включаючи спортивний костюм та кросівки, становить понад 2 400 грн.

При цьому, якщо речі з минулого навчального року ще не потребують заміни, то канцелярію потрібно купувати щороку. Зошити, ручки, олівці, щоденник та пенал в середньому обійдуть у 750 грн. А от середня ціна на новий рюкзак - 1020 грн.

Оголошення про продаж шкільних рюкзаків на OLX (скриншот)

Список необхідних речей до школи

Базовий набір канцелярії школяра має включати наступні речі:

зошити в клітинку, лінійку (по 10 шт. кожного виду). Для дітей молодшого шкільного віку потрібні ще зошити в косу лінійку

тека для зошитів

обкладинки для підручників і зошитів

альбом для малювання

щоденник

набір кольорового і білого картону, кольорового паперу

сині і кольорові ручки

пенал

кольорові олівці, фломастери, фарби, пензлики, пластилін

прості олівці, точило, гумки

клей та ножиці для уроків праці

лінійка і циркуль

Інфографіка Mukachevo.net