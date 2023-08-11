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Батькам на замітку. Експерти підрахували, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи

Скільки коштує зібрати дитину до школи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Цьогоріч навчальний процес у більшості областей України планується у гібридному форматі - поєднання онлайн та офлайн. Однак, не дивлячись на це, шкільне приладдя однаково потрібно купувати.

Скільки коштує цьогоріч зібрати дитину до школи та як змінились ціни у порівнянні з 2022 роком підрахував OLX.

Скільки коштує зібрати дитину у школу

Цьогоріч у топі за кількістю оголошень знаходяться дитячі кросівки, туфлі та рюкзаки. В середньому запити на шкільне приладдя у 2023 році збільшились на 30%, у порівнянні з липнем 2022 року.

Середня ціна, щоб повноцінно зібрати школяра до школи: рюкзак, шкільна форма, спортивний одяг, взуття, канцелярія становить 4 110 грн. Минулого року такий самий набір можна було придбати за 3 600 грн. 

Шкільна форма складає більшу частину витрат. Середня ціна, щоб повністю оновити гардероб до школи, включаючи спортивний костюм та кросівки, становить понад 2 400 грн

При цьому, якщо речі з минулого навчального року ще не потребують заміни, то канцелярію потрібно купувати щороку. Зошити, ручки, олівці, щоденник та пенал в середньому обійдуть у 750 грн. А от середня ціна на новий рюкзак - 1020 грн. 

Оголошення про продаж шкільних рюкзаків на OLX (скриншот)

Список необхідних речей до школи

Базовий набір канцелярії школяра має включати наступні речі:

  • зошити в клітинку, лінійку (по 10 шт. кожного виду). Для дітей молодшого шкільного віку потрібні ще зошити в косу лінійку
  • тека для зошитів
  • обкладинки для підручників і зошитів
  • альбом для малювання
  • щоденник
  • набір кольорового і білого картону, кольорового паперу
  • сині і кольорові ручки
  • пенал
  • кольорові олівці, фломастери, фарби, пензлики, пластилін
  • прості олівці, точило, гумки
  • клей та ножиці для уроків праці
  • лінійка і циркуль

Інфографіка Mukachevo.net

Раніше ми робили детальний огляд цін на товари для школи.

Читайте також про те, коли найкраще віддавати дитину в школу - у 6 чи 7 років.

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