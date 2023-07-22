У 6 років зарано, а у 7 - запізно? Лікарі пояснили, коли найкраще віддавати дитину в школу
Батькам майбутніх першачків треба чітко розуміти, чи готова їхня дитина уже йти до школи. Дехто вважає, що чим раніше дитину віддати на навчання, тим краще. Втім є й протилежна думка, адже якщо першокласник ще не "дозрів" до школи, то йому вкрай важко даватиметься навчальний процес.
Про те, коли найкраще віддавати дитину у перший клас та як зрозуміти, що дитина готова до школи, розповіли на медичній сторінці Sviy doc в Instagram.
Коли варто віддавати дитину у школу
Психологи радять орієнтуватися не на вік чи знання дитини, а краще звернути увагу на її психологічну та фізичну готовність. Успішний не той, хто більше знає, а той, хто вміє адаптуватися до нових умов.
"Коли віддавати дитину в школу? Це відбувається не тоді, коли вона вміє читати, писати й рахувати, а батькам вже кортить познайомити світ з малим розумником. Ви зрозумієте, що час настав за соціальними, фізичними, когнітивними та емоційними навичками та навичками дитини спілкуватися", - сімейний лікар Лілія Сарахман.
Як визначити, чи дитина готова до школи
Фізичні ознаки:
- відбувається зміна молочних зубів на постійні
- поява S-подібного вигину хребта
- удосконалюється дрібна моторика
Соціальні ознаки:
- дитина ладить з іншими та вміє вирішувати конфлікти
- демонструє манери без підказок дорослих
- поважає чужу власність
Емоційні ознаки:
- керує емоціями
- справляється зі стресом, розуміє правила
- ставить запитання та звертається по допомогу, коли щось не розуміє
"Коди дитина розповідає про події в минулому, вона готова до нової інформації, яку може аналізувати з попередньою - це головна ознака готовності до школи", - пояснює Сарахман.
Ще одна ключова ознака, дитина може сама впоратись зі своїми потребами без нагляду дорослих. Ходити в туалет, одягатися, діставати обід із портфеля, слідкувати за своїми речами - не проблема для дитини, якій пора до школи.
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