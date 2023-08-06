У скільки зараз обійдеться зібрати дитину у школу: огляд цін

До початку школи залишилось менш як місяць, тому батькам варто уже задуматись над тим, щоб скуповувати канцелярію та готувати дитину до нового навчального року.

Про те, у скільки зараз обійдеться базовий шкільний набір, читайте у матеріалі нижче.

Скільки коштує базовий набір школяра

У кожному регіоні та торговій точці ціни на товар відрізняється. Для того, щоб оцінити приблизну вартість, у скільки обійдеться базовий набір школяра, ми взяли ціни у мережі Епіцентр. При цьому орієнтувались по нижній вартості, але оскільки асортимент вкрай великий, то на деякі позиції ціна може суттєво коливатись. Наприклад, найдешевший шкільний рюкзак від 550 грн, найдорожчий - понад 8,5 тис.

Які ціни на шкільне приладдя:

рюкзак - від 550 грн

щоденник з твердою обкладинкою - від 45 грн

щоденник з м’якою обкладинкою - від 25 грн

набір зошитів з малюнками на 12 стор. - від 20 грн (4 шт.)

(4 шт.) обкладинки для зошитів (кольорові) - 30 грн за упаковку

за упаковку обкладинки для зошитів (прозорі) - від 6 до 15 грн за упаковку

за упаковку обкладинки для книг - від 5 до 20 грн за упаковку

за упаковку тека для зошитів - від 45 грн

набір кулькових ручок - від 60 грн (7 шт.)

(7 шт.) набір кольорових олівців - від 30 грн (12 шт.)

(12 шт.) настільний набір (ножиці, лінійка, степлер, олівець, гумка, ручка, скріпки, кнопки тощо) - від 225 грн

пенал - від 15 грн

набір лінійок - від 20 грн

гумка - 5 грн/шт

Мінімальна вартість цього набору (зошитів 32 шт.) обійдеться у понад 1200 грн. При цьому варто врахувати, що дітям наймолодшого шкільного віку треба ще купити фломастери, кольоровий папір, альбом, картон, клей, пластилін тощо, а от для старшокласників - набір для креслення, циркулі і т. п.

Також треба пам'ятати, що доведеться докуповувати робочі друковані зошити із різних предметів, контурні карти тощо.

Огляд цін на базовий шкільний набір (скриншот)

Шкільну форму вимагають деякі навчальні заклади, але навіть як це не передбачено потрібно купити:

для дівчаток - дві сорочки, штани, спідниця, жилетка, сукня, жакет та колготи - це обійдеться мінімум у 2,5 тис. грн

для хлопців - дві сорочки, штани, жилетка, жакет - мінімум 1,8 тис. грн.

спортивний костюм, кросівки - від 1,3 грн

Відповідно, це ще 3,1-3,8 тис. грн доведеться витратити, щоб зібрати школяра. Окрім цього ще можуть бути витрати на спеціальний рюкзак для спортивної форми і взуття і т. п.

Огляд цін на шкільну форму (скриншот)

Як зекономити на покупках

Перед початком покупок перегляньте, що у дитини залишилось із канцелярії з попереднього року, лише після цього складайте список необхідних товарів. Розпочинати робити покупки для школи варто уже на початку серпня. Відстежуйте акції та спеціальні пропозиції, моніторте ціни в інтернет-магазинах.

У більшості випадків вигідніше купувати цілі набори, ніж окремо товар поштучно. Перевірте, які ціни на канцелярію у торгових мережах, а тоді вирахуйте, можливо вигідніше замовити товар через інтернет і заплатити за доставку.