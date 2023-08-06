ua en ru
Нд, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У скільки зараз обійдеться зібрати дитину у школу: огляд цін

Новость на русском →
Неділя 06 серпня 2023 13:18
У скільки зараз обійдеться зібрати дитину у школу: огляд цін Скільки коштує базовий набір для школяра (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

До початку школи залишилось менш як місяць, тому батькам варто уже задуматись над тим, щоб скуповувати канцелярію та готувати дитину до нового навчального року.

Про те, у скільки зараз обійдеться базовий шкільний набір, читайте у матеріалі нижче.

Скільки коштує базовий набір школяра

У кожному регіоні та торговій точці ціни на товар відрізняється. Для того, щоб оцінити приблизну вартість, у скільки обійдеться базовий набір школяра, ми взяли ціни у мережі Епіцентр. При цьому орієнтувались по нижній вартості, але оскільки асортимент вкрай великий, то на деякі позиції ціна може суттєво коливатись. Наприклад, найдешевший шкільний рюкзак від 550 грн, найдорожчий - понад 8,5 тис.

Які ціни на шкільне приладдя:

  • рюкзак - від 550 грн
  • щоденник з твердою обкладинкою - від 45 грн
  • щоденник з м’якою обкладинкою - від 25 грн
  • набір зошитів з малюнками на 12 стор. - від 20 грн (4 шт.)
  • обкладинки для зошитів (кольорові) - 30 грн за упаковку
  • обкладинки для зошитів (прозорі) - від 6 до 15 грн за упаковку
  • обкладинки для книг - від 5 до 20 грн за упаковку
  • тека для зошитів - від 45 грн
  • набір кулькових ручок - від 60 грн (7 шт.)
  • набір кольорових олівців - від 30 грн (12 шт.)
  • настільний набір (ножиці, лінійка, степлер, олівець, гумка, ручка, скріпки, кнопки тощо) - від 225 грн
  • пенал - від 15 грн
  • набір лінійок - від 20 грн
  • гумка - 5 грн/шт

Мінімальна вартість цього набору (зошитів 32 шт.) обійдеться у понад 1200 грн. При цьому варто врахувати, що дітям наймолодшого шкільного віку треба ще купити фломастери, кольоровий папір, альбом, картон, клей, пластилін тощо, а от для старшокласників - набір для креслення, циркулі і т. п.

Також треба пам'ятати, що доведеться докуповувати робочі друковані зошити із різних предметів, контурні карти тощо.

У скільки зараз обійдеться зібрати дитину у школу: огляд цінУ скільки зараз обійдеться зібрати дитину у школу: огляд цінОгляд цін на базовий шкільний набір (скриншот)

Шкільну форму вимагають деякі навчальні заклади, але навіть як це не передбачено потрібно купити:

  • для дівчаток - дві сорочки, штани, спідниця, жилетка, сукня, жакет та колготи - це обійдеться мінімум у 2,5 тис. грн
  • для хлопців - дві сорочки, штани, жилетка, жакет - мінімум 1,8 тис. грн.
  • спортивний костюм, кросівки - від 1,3 грн

Відповідно, це ще 3,1-3,8 тис. грн доведеться витратити, щоб зібрати школяра. Окрім цього ще можуть бути витрати на спеціальний рюкзак для спортивної форми і взуття і т. п.

У скільки зараз обійдеться зібрати дитину у школу: огляд цінУ скільки зараз обійдеться зібрати дитину у школу: огляд цінОгляд цін на шкільну форму (скриншот)

Як зекономити на покупках

Перед початком покупок перегляньте, що у дитини залишилось із канцелярії з попереднього року, лише після цього складайте список необхідних товарів. Розпочинати робити покупки для школи варто уже на початку серпня. Відстежуйте акції та спеціальні пропозиції, моніторте ціни в інтернет-магазинах.

У більшості випадків вигідніше купувати цілі набори, ніж окремо товар поштучно. Перевірте, які ціни на канцелярію у торгових мережах, а тоді вирахуйте, можливо вигідніше замовити товар через інтернет і заплатити за доставку.

Раніше ми писали про те, коли найкраще віддавати дитину в школу - у 6 чи 7 років.

Читайте також про те, що в українських школах може з'явитись новий предмет.

Читайте РБК-Україна в Google News
школа