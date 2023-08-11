Родителям на заметку. Эксперты подсчитали, сколько в этом году стоит собрать ребенка в школу

Сколько стоит собрать ребенка в школу

В этом году в топе по количеству объявлений находятся детские кроссовки, туфли и рюкзаки. В среднем запросы на школьные принадлежности в 2023 году увеличились на 30%, по сравнению с июлем 2022 года.

Средняя цена, чтобы полноценно собрать ребенка в школу: рюкзак, школьная форма, спортивная одежда, обувь, канцелярия составляет 4 110 грн. В прошлом году такой же набор можно было приобрести за 3 600 грн.

Школьная форма составляет большую часть расходов. Средняя цена, чтобы полностью обновить гардероб в школу, включая спортивный костюм и кроссовки, составляет более 2400 грн.

При этом если вещи из прошлого учебного года еще не нуждаются в замене, то канцелярию нужно покупать ежегодно. Тетради, ручки, карандаши, ежедневник и пенал в среднем обойдут в 750 грн. А вот средняя цена на новый рюкзак - 1020 грн.

Объявления о продаже школьных рюкзаков на OLX (скриншот)

Список необходимых вещей в школу

Базовый набор канцелярии школьника должен включать в себя следующие вещи:

тетради в клеточку, линейку (по 10 шт. каждого вида). Для детей младшего школьного возраста нужны еще тетради в косу линейку

папка для тетрадей

обложки для учебников и тетрадей

альбом для рисования

дневник

набор цветного и белого картона, цветной бумаги

синие и цветные ручки

пенал

цветные карандаши, фломастеры, краски, кисточки, пластилин

простые карандаши, точило, резинки

клей и ножницы для уроков труда

линейка и циркуль

Инфографика Mukachevo.net