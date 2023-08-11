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Родителям на заметку. Эксперты подсчитали, сколько в этом году стоит собрать ребенка в школу

Сколько стоит собрать ребенка в школу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В этом году учебный процесс в большинстве областей Украины планируется в гибридном формате - онлайн и офлайн. Однако, несмотря на это, школьные принадлежности все равно нужно покупать.

Сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу и как изменились цены по сравнению с 2022 годом подсчитал OLX.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

В этом году в топе по количеству объявлений находятся детские кроссовки, туфли и рюкзаки. В среднем запросы на школьные принадлежности в 2023 году увеличились на 30%, по сравнению с июлем 2022 года.

Средняя цена, чтобы полноценно собрать ребенка в школу: рюкзак, школьная форма, спортивная одежда, обувь, канцелярия составляет 4 110 грн. В прошлом году такой же набор можно было приобрести за 3 600 грн.

Школьная форма составляет большую часть расходов. Средняя цена, чтобы полностью обновить гардероб в школу, включая спортивный костюм и кроссовки, составляет более 2400 грн.

При этом если вещи из прошлого учебного года еще не нуждаются в замене, то канцелярию нужно покупать ежегодно. Тетради, ручки, карандаши, ежедневник и пенал в среднем обойдут в 750 грн. А вот средняя цена на новый рюкзак - 1020 грн.

Объявления о продаже школьных рюкзаков на OLX (скриншот)

Список необходимых вещей в школу

Базовый набор канцелярии школьника должен включать в себя следующие вещи:

  • тетради в клеточку, линейку (по 10 шт. каждого вида). Для детей младшего школьного возраста нужны еще тетради в косу линейку
  • папка для тетрадей
  • обложки для учебников и тетрадей
  • альбом для рисования
  • дневник
  • набор цветного и белого картона, цветной бумаги
  • синие и цветные ручки
  • пенал
  • цветные карандаши, фломастеры, краски, кисточки, пластилин
  • простые карандаши, точило, резинки
  • клей и ножницы для уроков труда
  • линейка и циркуль

Инфографика Mukachevo.net

Раньше мы делали подробный обзор цен на товары для школы.

Читайте также о том, когда лучше отдавать ребенка в школу - в 6 или 7 лет.

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