Батькам на замітку. Експерти підрахували, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи
Цьогоріч навчальний процес у більшості областей України планується у гібридному форматі - поєднання онлайн та офлайн. Однак, не дивлячись на це, шкільне приладдя однаково потрібно купувати.
Скільки коштує цьогоріч зібрати дитину до школи та як змінились ціни у порівнянні з 2022 роком підрахував OLX.
Скільки коштує зібрати дитину у школу
Цьогоріч у топі за кількістю оголошень знаходяться дитячі кросівки, туфлі та рюкзаки. В середньому запити на шкільне приладдя у 2023 році збільшились на 30%, у порівнянні з липнем 2022 року.
Середня ціна, щоб повноцінно зібрати школяра до школи: рюкзак, шкільна форма, спортивний одяг, взуття, канцелярія становить 4 110 грн. Минулого року такий самий набір можна було придбати за 3 600 грн.
Шкільна форма складає більшу частину витрат. Середня ціна, щоб повністю оновити гардероб до школи, включаючи спортивний костюм та кросівки, становить понад 2 400 грн.
При цьому, якщо речі з минулого навчального року ще не потребують заміни, то канцелярію потрібно купувати щороку. Зошити, ручки, олівці, щоденник та пенал в середньому обійдуть у 750 грн. А от середня ціна на новий рюкзак - 1020 грн.
Оголошення про продаж шкільних рюкзаків на OLX (скриншот)
Список необхідних речей до школи
Базовий набір канцелярії школяра має включати наступні речі:
- зошити в клітинку, лінійку (по 10 шт. кожного виду). Для дітей молодшого шкільного віку потрібні ще зошити в косу лінійку
- тека для зошитів
- обкладинки для підручників і зошитів
- альбом для малювання
- щоденник
- набір кольорового і білого картону, кольорового паперу
- сині і кольорові ручки
- пенал
- кольорові олівці, фломастери, фарби, пензлики, пластилін
- прості олівці, точило, гумки
- клей та ножиці для уроків праці
- лінійка і циркуль
Інфографіка Mukachevo.net
Раніше ми робили детальний огляд цін на товари для школи.
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