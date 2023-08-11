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Батькам на замітку. Експерти підрахували, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи

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П'ятниця 11 серпня 2023 19:41
Батькам на замітку. Експерти підрахували, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи Скільки коштує зібрати дитину до школи (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Цьогоріч навчальний процес у більшості областей України планується у гібридному форматі - поєднання онлайн та офлайн. Однак, не дивлячись на це, шкільне приладдя однаково потрібно купувати.

Скільки коштує цьогоріч зібрати дитину до школи та як змінились ціни у порівнянні з 2022 роком підрахував OLX.

Скільки коштує зібрати дитину у школу

Цьогоріч у топі за кількістю оголошень знаходяться дитячі кросівки, туфлі та рюкзаки. В середньому запити на шкільне приладдя у 2023 році збільшились на 30%, у порівнянні з липнем 2022 року.

Середня ціна, щоб повноцінно зібрати школяра до школи: рюкзак, шкільна форма, спортивний одяг, взуття, канцелярія становить 4 110 грн. Минулого року такий самий набір можна було придбати за 3 600 грн.

Шкільна форма складає більшу частину витрат. Середня ціна, щоб повністю оновити гардероб до школи, включаючи спортивний костюм та кросівки, становить понад 2 400 грн.

При цьому, якщо речі з минулого навчального року ще не потребують заміни, то канцелярію потрібно купувати щороку. Зошити, ручки, олівці, щоденник та пенал в середньому обійдуть у 750 грн. А от середня ціна на новий рюкзак - 1020 грн.

Батькам на замітку. Експерти підрахували, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школиОголошення про продаж шкільних рюкзаків на OLX (скриншот)

Список необхідних речей до школи

Базовий набір канцелярії школяра має включати наступні речі:

  • зошити в клітинку, лінійку (по 10 шт. кожного виду). Для дітей молодшого шкільного віку потрібні ще зошити в косу лінійку
  • тека для зошитів
  • обкладинки для підручників і зошитів
  • альбом для малювання
  • щоденник
  • набір кольорового і білого картону, кольорового паперу
  • сині і кольорові ручки
  • пенал
  • кольорові олівці, фломастери, фарби, пензлики, пластилін
  • прості олівці, точило, гумки
  • клей та ножиці для уроків праці
  • лінійка і циркуль

Батькам на замітку. Експерти підрахували, скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школиІнфографіка Mukachevo.net

Раніше ми робили детальний огляд цін на товари для школи.

Читайте також про те, коли найкраще віддавати дитину в школу - у 6 чи 7 років.

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школа OLX ціни