Родителям на заметку. Эксперты подсчитали, сколько в этом году стоит собрать ребенка в школу
В этом году учебный процесс в большинстве областей Украины планируется в гибридном формате - онлайн и офлайн. Однако, несмотря на это, школьные принадлежности все равно нужно покупать.
Сколько стоит в этом году собрать ребенка в школу и как изменились цены по сравнению с 2022 годом подсчитал OLX.
Сколько стоит собрать ребенка в школу
В этом году в топе по количеству объявлений находятся детские кроссовки, туфли и рюкзаки. В среднем запросы на школьные принадлежности в 2023 году увеличились на 30%, по сравнению с июлем 2022 года.
Средняя цена, чтобы полноценно собрать ребенка в школу: рюкзак, школьная форма, спортивная одежда, обувь, канцелярия составляет 4 110 грн. В прошлом году такой же набор можно было приобрести за 3 600 грн.
Школьная форма составляет большую часть расходов. Средняя цена, чтобы полностью обновить гардероб в школу, включая спортивный костюм и кроссовки, составляет более 2400 грн.
При этом если вещи из прошлого учебного года еще не нуждаются в замене, то канцелярию нужно покупать ежегодно. Тетради, ручки, карандаши, ежедневник и пенал в среднем обойдут в 750 грн. А вот средняя цена на новый рюкзак - 1020 грн.
Объявления о продаже школьных рюкзаков на OLX (скриншот)
Список необходимых вещей в школу
Базовый набор канцелярии школьника должен включать в себя следующие вещи:
- тетради в клеточку, линейку (по 10 шт. каждого вида). Для детей младшего школьного возраста нужны еще тетради в косу линейку
- папка для тетрадей
- обложки для учебников и тетрадей
- альбом для рисования
- дневник
- набор цветного и белого картона, цветной бумаги
- синие и цветные ручки
- пенал
- цветные карандаши, фломастеры, краски, кисточки, пластилин
- простые карандаши, точило, резинки
- клей и ножницы для уроков труда
- линейка и циркуль
Инфографика Mukachevo.net
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