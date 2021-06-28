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Баста похвастался подарками от Усика и Ломаченко

Автор: Роман Мирончук

Баста провел несколько концертов в Украине. Сначала он два дня выступил в Киеве, а потом дал концерты в Одессе. При этом российский рэпер похвастался подарками от украинских боксеров. Александр Усик и Василий Ломаченко подарили ему бейсболку и футболку.

Об этом артист сообщил в Instagram.

"Спасибо за подгон", - подписал фото Баста и отметил Усика и Ломаченко.

Баста (фот: instagram.com/bastaakanoggano)

На снимке он запечатлен в подаренной бейсболке и футболке, на которой написано слово Lomus. Оно объединяет фамилии давних друзей боксеров, и впервые появилось в 2015 году.

"С уважением, Василий Михайлович", - ответил под фото Ломаченко.

Отметим, что Василий Вакуленко выступает под именами Баста, Ноггано и N1NT3NDO (Нинтендо).

Напомним, на концерте Басты в Одессе 27 июня в "Ибице" подрались две поклонницы артиста. Одной посетительнице не понравилось, что спереди нее две девушки стояли возле VIP-столиков и мешали ей наблюдать за сценой.

Она попросила их сесть, но они не послушались. После чего между ними произошел конфликт, в ходе которого они били друг друга, обливали водой и бросались бокалами.

Мы также писали о том, что в Киеве пытались сорвать концерт Басты, но выступление музыканта все же прошло.

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Александр УсикБаста