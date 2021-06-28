Баста похвалився подарунками від Усика і Ломаченка

Баста провів кілька концертів в Україні. Спочатку він два дні виступив в Києві, а потім дав концерти в Одесі. При цьому російський репер похвалився подарунками від українських боксерів. Олександр Усик і Василь Ломаченко подарували йому бейсболку і футболку.

На знімку він зображений в подарованій бейсболці і футболці, на якій написано слово Lomus. Воно об'єднує прізвища давніх друзів боксерів, і вперше з'явилося у 2015 році.

"Спасибі за підгін", - підписав фото Баста і указав Усика і Ломаченка.

Нагадаємо, на концерті Басти в Одесі 27 червня в "Ібіці" побилися дві шанувальниці артиста. Одній відвідувачці не сподобалося, що попереду неї дві дівчини стояли біля VIP-столиків і заважали їй спостерігати за сценою.

Вона попросила їх сісти, але вони не послухалися. Після чого між ними стався конфлікт, в ході якого вони били одна одну, обливали водою і кидалися келихами.

Ми також писали про те, що в Києві намагалися зірвати концерт Басти, але виступ музиканта все ж пройшов.