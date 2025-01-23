Барских ответил, почему не собирается давать концерты в ближайшее время: "Самая главная трансформация"

Макс Барских, который ранее комментировал тему измен в отношениях , на этот раз высказался относительно своей концертной деятельности. В частности, он объяснил, почему в ближайшее время фаны не смогут попасть на его выступления.

Об этом артист рассказал в программе "ЖВЛ" , и РБК-Украина (проект Styler) пишет детальнее, что известно.

Что говорит Барских

Исполнитель не планирует в ближайшем будущем давать выступления, поскольку хочет сосредоточиться на создании новых песен и выпуске нового альбома. В пластинку, по его словам, войдут англоязычные треки. Из-за работы над свежими композициями Макс даже частично исчез из инфопространства.

"Надеюсь расширить горизонт. Работаю над новым англоязычным альбомом, начало которого вы сможете услышать уже весной. Над ним я работал очень давно, еще до войны, но потом поставил его на паузу и занялся украинскими песнями. И сейчас я наконец-то возвращаюсь к этой работе, и там будет много сюрпризов", - объяснил он.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Кроме того, Барских добавил, что в период полномасштабной войны в Украине с ним случились трансформационные изменения. И это изменило его отношение к некоторым вещам.

"Произошло много изменений в себе. Начал ценить маленькие моменты: семью, друзей, людей вокруг. Я думаю, что это самая большая трансформация. Я также начал больше верить в себя", - говорит знаменитость.

Что еще известно о Максе Барских

Макс Барских родом из Херсона. 34-летний артист дебютировал как певец во время участия в шоу "Фабрика звезд-2". В прошлом он строил карьеру в РФ, как это делали многие другие представители нашей сцены. Однако после начала полномасштабной российской агрессии Барских окончательно принял решение отказаться от любого сотрудничества со страной-агрессором и полностью заявил о своей поддержке Украины.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Музыкант гастролировал по России, а в феврале 2022 года он отменил все выступления в стране-террористке. Также звезда заявил, что не будет возвращать деньги россиянам, которые уже успели купить билеты на его концерты, и сообщил, что с 11-го марта 2022 года он официально запрещает использование своей музыки на территории РФ.