Банковские переводы в Украине: что нужно знать о новых правилах

Банковские переводы в Украине (Фото: Julia Berezovska/Press office NBU)

Украинцам придется проходить процедуру идентификации при банковских операциях. Кого это коснется - в материале Styler

В Украине с 28 апреля 2020 года вступают в силу новые правила денежных банковских переводов. Согласно закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения", с 28 апреля при некоторых банковских операциях украинцы должны будут удостоверять личность плательщика и указывать происхождение средств.

Какие операции будет невозможно провести без дополнительных документов:

Поступление крупной суммы на банковский счет, например, от продажи авто или недвижимости

Перевод крупной суммы на другой счет, к примеру, оплату за крупную покупку.

Выплаты на банковские счета, которые значительно превышает обычные суммы (дивиденды, оплата труда, возврат долга). На данный момент эта сумма не превышает 15 тысяч гривен, с 28 апреля – не более 5 тысяч гривен.

Открытие депозита, сумма которого значительно превышает ваши указанные доходы.

Переводы и получение крупных сумм на банковские счета, свыше 5 тысяч гривен.

Изменение в документах: новая фотография, смена фамилии, смена паспорта, изменилось место проживания.

Каких операций не коснутся новые правила:

Оплата коммунальных услуг, уплата налогов, штрафов и других обязательных сборов, и платежей.

Оплата по кредитам – до 30 тысяч гривен.

Снятие денежных средств с личных счетов.

Оплата товаров, услуг, переводы с помощью банковской карты.

Стоит отметить, что все операции с использованием банковской карты – безопасны, так как карта считается идентификатором плательщика.

Какие документы могут потребовать:

Налоговую декларацию

Информацию о клиенте, который сделал крупный перевод или которому перевели крупную сумму денег.

Документы, которые подтверждают источник дохода (справка о зарплате, акт выполненных работ, документы о продаже имущества и т.д.)

Для чиновников – декларация.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нацбанке дали разъяснение по поводу идентификации личности с 28 апреля.