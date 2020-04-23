Банковские переводы в Украине: что нужно знать о новых правилах
Банковские переводы в Украине (Фото: Julia Berezovska/Press office NBU)
Украинцам придется проходить процедуру идентификации при банковских операциях. Кого это коснется - в материале Styler
В Украине с 28 апреля 2020 года вступают в силу новые правила денежных банковских переводов. Согласно закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения", с 28 апреля при некоторых банковских операциях украинцы должны будут удостоверять личность плательщика и указывать происхождение средств.
Какие операции будет невозможно провести без дополнительных документов:
- Поступление крупной суммы на банковский счет, например, от продажи авто или недвижимости
- Перевод крупной суммы на другой счет, к примеру, оплату за крупную покупку.
- Выплаты на банковские счета, которые значительно превышает обычные суммы (дивиденды, оплата труда, возврат долга). На данный момент эта сумма не превышает 15 тысяч гривен, с 28 апреля – не более 5 тысяч гривен.
- Открытие депозита, сумма которого значительно превышает ваши указанные доходы.
- Переводы и получение крупных сумм на банковские счета, свыше 5 тысяч гривен.
- Изменение в документах: новая фотография, смена фамилии, смена паспорта, изменилось место проживания.
Каких операций не коснутся новые правила:
- Оплата коммунальных услуг, уплата налогов, штрафов и других обязательных сборов, и платежей.
- Оплата по кредитам – до 30 тысяч гривен.
- Снятие денежных средств с личных счетов.
- Оплата товаров, услуг, переводы с помощью банковской карты.
- Стоит отметить, что все операции с использованием банковской карты – безопасны, так как карта считается идентификатором плательщика.
Какие документы могут потребовать:
- Налоговую декларацию
- Информацию о клиенте, который сделал крупный перевод или которому перевели крупную сумму денег.
- Документы, которые подтверждают источник дохода (справка о зарплате, акт выполненных работ, документы о продаже имущества и т.д.)
- Для чиновников – декларация.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Нацбанке дали разъяснение по поводу идентификации личности с 28 апреля.
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