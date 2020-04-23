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Банковские переводы в Украине: что нужно знать о новых правилах

STYLERЖизнь    23.04.2020 - 11:49
Банковские переводы в Украине: что нужно знать о новых правилах
Банковские переводы в Украине (Фото: Julia Berezovska/Press office NBU)

Украинцам придется проходить процедуру идентификации при банковских операциях. Кого это коснется - в материале Styler

В Украине с 28 апреля 2020 года вступают в силу новые правила денежных банковских переводов. Согласно закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения", с 28 апреля при некоторых банковских операциях украинцы должны будут удостоверять личность плательщика и указывать происхождение средств.

Какие операции будет невозможно провести без дополнительных документов:

  • Поступление крупной суммы на банковский счет, например, от продажи авто или недвижимости
  • Перевод крупной суммы на другой счет, к примеру, оплату за крупную покупку.
  • Выплаты на банковские счета, которые значительно превышает обычные суммы (дивиденды, оплата труда, возврат долга). На данный момент эта сумма не превышает 15 тысяч гривен, с 28 апреля – не более 5 тысяч гривен.
  • Открытие депозита, сумма которого значительно превышает ваши указанные доходы.
  • Переводы и получение крупных сумм на банковские счета, свыше 5 тысяч гривен.
  • Изменение в документах: новая фотография, смена фамилии, смена паспорта, изменилось место проживания.

Каких операций не коснутся новые правила:

  • Оплата коммунальных услуг, уплата налогов, штрафов и других обязательных сборов, и платежей.
  • Оплата по кредитам – до 30 тысяч гривен.
  • Снятие денежных средств с личных счетов.
  • Оплата товаров, услуг, переводы с помощью банковской карты.
  • Стоит отметить, что все операции с использованием банковской карты – безопасны, так как карта считается идентификатором плательщика.

Какие документы могут потребовать:

  • Налоговую декларацию
  • Информацию о клиенте, который сделал крупный перевод или которому перевели крупную сумму денег.
  • Документы, которые подтверждают источник дохода (справка о зарплате, акт выполненных работ, документы о продаже имущества и т.д.)
  • Для чиновников – декларация.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нацбанке дали разъяснение по поводу идентификации личности с 28 апреля.

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