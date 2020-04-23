Банківські перекази в Україні: що потрібно знати про нові правила

Банківські перекази в Україні (Фото: Julia Berezovska/Press office NBU)

Українцям доведеться проходити процедуру ідентифікації при банківських операціях. Кого це торкнеться - в матеріалі Styler

В Україні з 28 квітня 2020 року набирають чинності нові правила грошових банківських переказів. Відповідно до закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", з 28 квітня при деяких банківських операціях українці повинні будуть засвідчувати особу платника та вказувати походження коштів.

Які операції буде неможливо провести без додаткових документів:

Надходження великої суми на банківський рахунок, наприклад, від продажу авто або нерухомості

Переказ великої суми на інший рахунок, наприклад, оплату за велику покупку.

Виплати на банківські рахунки, що значно перевищує звичайні суми (дивіденди, оплата праці, повернення боргу). На цей момент ця сума не перевищує 15 тисяч гривень, з 28 квітня – не більше 5 тисяч гривень.

Відкриття депозиту, сума якого значно перевищує ваші зазначені доходи.

Перекази та отримання великих сум на банківські рахунки, понад 5 тисяч гривень.

Зміна у документах: нова фотографія, зміна прізвища, зміна паспорта, змінилося місце проживання.

Яких операцій не торкнуться нові правила:

Оплата комунальних послуг, сплата податків, штрафів та інших обов'язкових зборів і платежів.

Оплата за кредитами – до 30 тисяч гривень.

Зняття коштів з особових рахунків.

Оплата товарів, послуг, перекази за допомогою банківської карти.

Варто відзначити, що всі операції з використанням банківської картки – безпечні, оскільки карта вважається ідентифікатором платника.

Які документи можуть вимагати:

Податкову декларацію

Інформацію про клієнта, який зробив великий переказ або якому перевели велику суму грошей.

Документи, які підтверджують джерело доходу (довідка про зарплату, акт виконаних робіт, документи про продаж майна тощо)

Для чиновників – декларація.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Нацбанку дали роз'яснення з приводу ідентифікації особистості з 28 квітня.