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Украинцы не смогут оплатить коммуналку: Нацбанк сделал важное заявление

STYLERЖизнь    16.04.2020 - 14:16
Украинцы не смогут оплатить коммуналку: Нацбанк сделал важное заявление
Нацбанк сделал заявление о банковских операциях (Коллаж РБК-Украина)

В Нацбанке объяснили, какие вводятся ограничения по банковским операциям после 28 апреля

Оплата коммунальных услуг в мае может быть проблематичной. Причиной тому – закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Согласно этому закону, с 28 апреля совершать банковские операции будет невозможно без идентификации личности.

Эксперты прогнозировали, что данный закон может спровоцировать панику, так как украинцам придется удаленно проходить процедуру полной идентификации, чтобы воспользоваться финансовыми услугами.

Однако в Нацбанке дали объяснение по поводу данного закона и опровергли проблемы с доступом к финансовым операциям у большинства украинцев.

"Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", - сказали в НБУ и добавили, что этот Закон не распространяется на:

  • Оплату коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)
  • Уплату кредита в сумме до 30 тысяч гривен
  • Переводы для оплаты товаров и услуг, осуществление плательщиком при помощи платежной карты.
  • Наличных переводов в пределах Украины в сумме до 5 тысяч гривен.
  • Снятия средств со своих счетов.

Для других операций нужно будет осуществить идентификацию и верификацию плательщика, а также сопроводить перевод денег необходимым перечнем данных по плательщику и получателю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нацбанке сообщили о том, как будут работать банковские организации на Пасху и майские праздники.

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