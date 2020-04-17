НБУ разъяснил новые правила финмониторинга при переводе денег

Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)

К большинству операций внимание будет минимальным, но высокорисковые транзакции будут проверять

Новый закон о финансовом мониторинге никак не повлияет на большинство операций по переводу денег. Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметила Рожкова, требования закона не будут распространяться на:

оплату коммуналки, оплату налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы);

уплату кредита до 30 тыс. грн;

оплату товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;

снятие средств с собственного счета.

Как отметила Рожкова, закон вступит в силу 28 апреля и дает НБУ три месяца (до 28 июля 2020 года) на принятие нормативно-правовых актов.

"Но мы понимаем, что новаций много. Начиная от построения внутренней AML-системы, и заканчивая дистанционными технологиями при KYC. Поэтому, новое положение о финмониторинге для банков мы утвердим уже до конца апреля. Проект уже отработали с банками и Госфинмониторингом. Скоро отправим в Минфин и Госфинмониторинг на утверждение. До конца апреля все будет", - сказала она.

Для небанковских финансовых учреждений нормативные документы будут разработаны до конца июня. "Это будет единый документ, как для тех, кто уже под надзором НБУ, так и для тех, кто перейдет после "сплита". До конца июля точно утвердим, как этого требует закон", - сказала она.

Рожкова подчеркнула, что обязательно будет переходный период и для банков, и небанков. "Участники рынка получат дополнительное время для настройки процессов и реализации требований нормативки", - добавила она.

Рожкова также опровергла миф о том, что возможность удаленной идентификации будет только через BankID, к которому подключены 14 банков.

"Отвечаю. Варианты дистанционной KYC будут разные: BankID, квалифицированная электронная подпись, видеотрансляция, дистанционное считывание данных через NFC, платеж на отдельный счет банка с личного счета клиента. Вариантов хватает", - добавила она.

По ее словам, закон убьет рынок "серых" электронных денег. "Так, закон обязывает раскрыть владельцев электронных кошельков. Недопустимо, чтобы электронные деньги использовались для теневых операций", - сказала она.

"Краткий итог: главная идея нового закона - это, возможно, не всегда понятное словосочетание "риск - ориентированный подход". Объясняю. Ранее банки все равно проверяли всех клиентов: от студентов и пенсионеров до публичных деятелей. Отныне будет четкий перечень низкорисковых клиентов: оплата коммуналки; зарплатные проекты, стипендии, пенсии; ОСМД; предприятия ЖКХ, интернет-провайдеры; "белый" бизнес, который платит налоги и прочее. Внимание к низкорисковым клиентам будет минимальное", - заявила Рожкова.

Ранее в НБУ заявили, что обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, вступающие в силу с 28 апреля, не будет иметь существенного влияния на подавляющее большинство операций по переводу средств.

Напомним, общее количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, за 2019 год составляло 5 057,3 млн, а их объем - 3 576,7 млрд грн.