Бананы могут навсегда исчезнуть с рынка: стала известна причина

Бананы могут навсегда исчезнуть с рынка (коллаж: РБК-Украина)

Рынку бананов угрожает серьезный дефицит

Бананам угрожает полное исчезновение с мировых рынков из-за опасного грибка, который убивает эту популярную плодовую культуру. Об этом пишет западное издание The Mirror.

Так, в стране - крупнейшем импортере бананов объявлена чрезвычайная ситуация из-за грибка Fusarium type 4, обнаруженного в грунте. Эта инфекция способна польностью уничтожить банановые плантации.

Бананы могут навсегда исчезнуть с рынка (фото: pixabay.com)

Если грибок не удастся побороть, дефицит бананов угрожает всему миру, поскольку Латинская Америка является крупнейшим экспортером бананов.

Колумбийский сельсько-хозяйственный институт уже заявил, что уничтожил все инфицированные растения, а также работает над усилением санконтроля в аэропортах и пограничных пунктах.

Отметим, что вид бананов Cavendish (самый популярный на планете сорт этого фрукта) очень уязвим для грибка Fusarium.

Бананы могут навсегда исчезнуть с рынка (фото: pixabay.com)

Ранее группа ученых из Великобритании присоединилась к усилиям по повышению устойчивости бананов к болезням и изменениям климата, которые могут уменьшить доступность фрукта на рынке, или даже привести к его исчезновению.

К слову, Уляна Сурпун рассказала, какую опасность таят в себе бахчевые культуры, которыми так полюбляют лакомиться украинцы каждое лето. И это не нитраты.

Напомним, недавно в сети показали огромную партию арбузов и дынь, которая из Херсонской области на барже направилась в Киев.