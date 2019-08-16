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В Киев плывут арбузы: появились "вкусные" фото

STYLERЖизнь    16.08.2019 - 17:24
В Киев плывут арбузы: появились "вкусные" фото
Баржа с херсонскими арбузами (фото: facebook.com/yuriy.husyev)

Традиционная баржа с херсонскими арбузами отправилась в Киев

Баржа с арбузами 16 августа отправилась в Киев. Таким образом, уже вскоре жители столицы смогут полакомиться вкусными ягодами.

Как рассказал на своей странице в Facebook глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, в Киев через некоторое время приплывет полтысячи тонн арбузов и 40 тонн дынь.

"Сегодня мы отправляем долгожданную баржу вкусных арбузов из Херсонской области на Киев. 500 тонн лучших арбузов и 40 тонн дыни с полей Херсонщины вскоре появятся на полках столичных супермаркетов", - написал он.

В Киев плывут арбузы: появились &quot;вкусные&quot; фото

Херсонские арбузы плывут в Киев (фото: facebook.com/yuriy.husyev)

По словам Гусева, Херсонская область является лидером по производству плодоовощной продукции в Украине и только урожая арбузов в этом году ожидается на уровне 300 тыс. тонн, что почти вдвое выше прошлогоднего.

В Киев плывут арбузы: появились &quot;вкусные&quot; фото

Херсонские арбузы плывут в Киев (фото: facebook.com/yuriy.husyev)

"Стоит сказать, что херсонские арбузы является настоящим брендом, которому доверяют и даже пытаются подрабатывать. Требуйте подтверждения происхождения арбузов и наслаждайтесь лучшим, выращенным на землях Херсонщины!" - резюмировал чиновник.

Херсонские арбузы плывут в Киев (фото: facebook.com/yuriy.husyev)

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