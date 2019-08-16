ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Банани можуть назавжди зникнути з ринку: стала відома причина

STYLERЖиття    16.08.2019 - 21:26
Банани можуть назавжди зникнути з ринку: стала відома причина
Банани можуть назавжди зникнути з ринку (колаж: РБК-Україна)

Ринку бананів загрожує серйозний дефіцит

Бананам загрожує повне зникнення з світових ринків через небезпечний грибок, який вбиває цю популярну плодову культуру. Про це пише західне видання The Mirror.

Так, в країні - найбільшому імпортері бананів оголошена надзвичайна ситуація через грибок Fusarium type 4, який виявили в грунті. Ця інфекція здатна повністю знищити бананові плантації.

Банани можуть назавжди зникнути з ринку: стала відома причина

Банани можуть назавжди зникнути з ринку (фото: pixabay.com)

Якщо грибок не вдасться побороти, дефіцит бананів загрожує всьому світу, оскільки Латинська Америка є найбільшим експортером бананів.

Колумбійський с/х інститут вже заявив, що знищив всі інфіковані рослини, а також працює над посиленням санконтроля в аеропортах і на прикордонних пунктах.

Зазначимо, що вид бананів Cavendish (найпопулярніший на планеті сорт цього фрукта) дуже вразливий для грибка Fusarium.

Банани можуть назавжди зникнути з ринку: стала відома причина

Банани можуть назавжди зникнути з ринку (фото: pixabay.com)

Раніше група вчених з Великобританії приєдналася до зусиль по підвищенню стійкості бананів до хвороб і змін клімату, які можуть зменшити доступність фрукта на ринку чи навіть призвести до його зникнення.

До речі, Уляна Сурпун розповіла, яку небезпеку таять у собі баштанні культури, якими так полюбляють ласувати українці кожне літо. І це не нітрати.

Нагадаємо, нещодавно у мережі показали величезну партію кавунів і динь, яка з Херсонської області на баржі попрямувала до Києва.

На Україну насувається особливо небезпечний вірус: хто в зоні ризику Що не так з варенням? Супрун дала несподівану пораду українцям
Новини України инфекциясупрунбананы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся