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Бананова вода зробить диво для кімнатних рослин: як зробити безкоштовний засіб

Коллаж РБК-Украина: Добриво для кімнатних рослин з бананів
Автор: Світлана Мащенко

Бананова вода - простий і безкоштовний засіб, який робиться зі шкірки фрукта, яка зазвичай іде в смітник.

Як це зробити, повідомляє канал Дача. Сад і город.

Для цього нам знадобиться:

  • Шкірка банана
  • Ніж
  • Вода
  • Банка 1 літр

Покрокова інструкція з виготовлення добрива

Візьміть шкірку від одного банана, дрібно поріжте.

Складіть в літрову банку і залийте водою кімнатної температури.

Поставте в холодильник на 1-2 тижні.

Відцідіть рештки шкірки від рідини. Час від часу поливайте цим добривом рослини.

Рештки добрива зберігайте в прохолодному місці. Не лякайтеся, воно стане чорного кольору.

"Добриво це класне, дуже добре діє на квіти. Спробуйте", - запевняють квітководи.

Раніше ми писали, які квіти треба посадити під зиму, щоб влітку і восени отримати квітучий сад.

Також читайте, які рослини краще викинути з дому, щоб відчути себе значно краще.

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