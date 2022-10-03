Бананова вода зробить диво для кімнатних рослин: як зробити безкоштовний засіб

Бананова вода - простий і безкоштовний засіб, який робиться зі шкірки фрукта, яка зазвичай іде в смітник.
Як це зробити, повідомляє канал Дача. Сад і город.
Візьміть шкірку від одного банана, дрібно поріжте.
Складіть в літрову банку і залийте водою кімнатної температури.
Поставте в холодильник на 1-2 тижні.
Відцідіть рештки шкірки від рідини. Час від часу поливайте цим добривом рослини.
Рештки добрива зберігайте в прохолодному місці. Не лякайтеся, воно стане чорного кольору.
"Добриво це класне, дуже добре діє на квіти. Спробуйте", - запевняють квітководи.
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