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Посадіть ці квіти під зиму і навесні отримаєте квітучий сад

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Субота 24 вересня 2022 08:00
Посадіть ці квіти під зиму і навесні отримаєте квітучий сад Фото: Які квіти треба садити восени (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Осінь - період не тільки збору врожаю, але й час заготівлі до нового, в тому числі і для квітника, який порадує ваше око вже восени. Адже деякі культури, посаджені під зиму відрізнятимуться гарним зростанням, стійкістю до хвороб та погодних умов.

Про це пише канал Дача. Сад і город.

Однорічні квіти

Тут вибір дуже широкий. Це і чорнобривці, і волошка, і резеда, і космея, і настурція, і амарант, і дельфініум.

Крім того можна садити: мак, адоніс літній, аліссум морський, астру китайську, гвоздику китайську, годецію великоквіткову, іберіс гіркий та парасольковий, календулу лікарську, кларкію нігтикову, лаватеру тримісячну, лобулярію морську, левовий зев, малькольмію приморську, матіолу дворогу, запашну резеду, хризантему.

Двурічники

Посадіть маргаритку, незабудку, турецьку гвоздику, віолу.

Посадіть ці квіти під зиму і навесні отримаєте квітучий сад

Фото: Незабудка стане окрасою вашого саду (pixabay)

Багаторічники

Тут вибір теж широкий. Як варіант можна завести в своєму саду дзвіночок, примулу, гвоздику, айстру, простріл, лаванду, аконіт, арабіс альпійський, бузульник, гайлардію, гейхеру, гіпсофілу, дельфініум, дицентру, мак східний, дрібнолісник, молочай, поповник, рудбекію.

Раніше ми писали, які рослини краще викинути з дому, щоб відчути себе значно краще.

Також читайте, як підготувати грядку під овочі восени, щоб отримати ранній урожай.

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