Банановая вода сделает чудо для комнатных растений: как сделать бесплатное средство

Банановая вода – простое и бесплатное средство, которое делается из кожуры фрукта, которая обычно идет в мусорку.

Как это сделать, сообщает канал Дача. Сад і город.

"Удобрение это классное, очень хорошо действует на цветы. Попробуйте", – уверяют цветоводы.

Остатки удобрения храните в прохладном месте. Не бойтесь, оно станет черного цвета.

Отцедите остатки кожуры от жидкости. Время от времени поливайте этим удобрением растения.

Поставьте в холодильник на 1-2 неделю.

Сложите в литровую банку и залейте водой комнатной температуры.

Возьмите кожуру от одного банана, мелко порежьте.

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