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Банановая вода сделает чудо для комнатных растений: как сделать бесплатное средство

Коллаж РБК-Украина: Удобрение для комнатных растений из бананов
Автор: Светлана Мащенко

Банановая вода – простое и бесплатное средство, которое делается из кожуры фрукта, которая обычно идет в мусорку.

Как это сделать, сообщает канал Дача. Сад і город.

Для этого нам понадобится:

  • Кожура банана
  • Нож
  • Вода
  • Банка 1 литр

Пошаговая инструкция по изготовлению удобрений

Возьмите кожуру от одного банана, мелко порежьте.

Сложите в литровую банку и залейте водой комнатной температуры.

Поставьте в холодильник на 1-2 неделю.

Отцедите остатки кожуры от жидкости. Время от времени поливайте этим удобрением растения.

Остатки удобрения храните в прохладном месте. Не бойтесь, оно станет черного цвета.

"Удобрение это классное, очень хорошо действует на цветы. Попробуйте", – уверяют цветоводы.

Раньше мы писали, какие цветы нужно посадить под зиму, чтобы летом и осенью получить цветущий сад.

Также читайте, какие растения лучше выбросить из дома, чтобы почувствовать себя гораздо лучше.

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