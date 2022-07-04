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В Балаклее оккупанты назначили "заместителем мэра" участника талант-шоу, который забивал гвозди в нос

Новина українською →
Балаклея, Понедельник 04 июля 2022 10:43
В Балаклее оккупанты назначили "заместителем мэра" участника талант-шоу, который забивал гвозди в нос Оккупанты в Балаклеи объявили "заместителем мэра" участника талант-шоу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированной Балаклее Харьковской области заместителем псевдогородского головы стал участник шоу "Україна має талант" Сергей Агарков.

Об этом сообщает "Суспільне".

В частности, после Евромайдана и событий на востоке в 2014 году он уехал в Россию и сейчас вернулся.

Российские оккупанты распространили в сети видео из помещения Балаклейского городского совета, на котором "новоназначенный" оккупантами "заместитель городского головы" срывает табличку с именем головы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского.

Коллаборационистом оказался Сергей Агарков - житель Харькова, известный своей антиукраинской позицией. С 2014 года он был руководителем организации "Союз народного единства" и стал одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".

Также ранее он выступал на талант-шоу "Україна має талант", где совал в нос гвозди и бил себя топором в живот.

В Балаклее оккупанты назначили &quot;заместителем мэра&quot; участника талант-шоу, который забивал гвозди в носВ Балаклее оккупанты назначили &quot;заместителем мэра&quot; участника талант-шоу, который забивал гвозди в нос

Оккупанты в Балаклее объявили "заместителем мэра" участника талант-шоу, который забивал гвозди в нос (balakleya_life)

Ранее мы сообщали, что мэру Балаклеи заочно сообщили о подозрении в госизмене.

Также мы писали, что мэру еще одного города в Харьковской области объявили подозрение в госизмене.

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