В Балаклее оккупанты назначили "заместителем мэра" участника талант-шоу, который забивал гвозди в нос

Во временно оккупированной Балаклее Харьковской области заместителем псевдогородского головы стал участник шоу "Україна має талант" Сергей Агарков.

Об этом сообщает "Суспільне".

В частности, после Евромайдана и событий на востоке в 2014 году он уехал в Россию и сейчас вернулся.

Российские оккупанты распространили в сети видео из помещения Балаклейского городского совета, на котором "новоназначенный" оккупантами "заместитель городского головы" срывает табличку с именем головы Изюмской райгосадминистрации Степана Масельского.

Коллаборационистом оказался Сергей Агарков - житель Харькова, известный своей антиукраинской позицией. С 2014 года он был руководителем организации "Союз народного единства" и стал одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".

Также ранее он выступал на талант-шоу "Україна має талант", где совал в нос гвозди и бил себя топором в живот.

Оккупанты в Балаклее объявили "заместителем мэра" участника талант-шоу, который забивал гвозди в нос (balakleya_life)