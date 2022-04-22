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Мэру Балаклеи заочно сообщили о подозрении в госизмене

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Балаклея, Пятница 22 апреля 2022 17:38
Мэру Балаклеи заочно сообщили о подозрении в госизмене Фото: мэр Балаклеи Иван Столбовой (censor.net)
Автор: Мария Кучерявец

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности мэру Балаклеи Ивану Столбовому. По данным следствия, он перешел на сторону оккупантов и призвал к "лояльному" отношению к России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

Как информируют в ведомстве, в ноябре 2015 года мужчину избрали балаклейским городским головой Изюмского района Харьковской области. Однако во время оккупации города войсками РФ в марте мер принял решение перейти на сторону врага.

Так, он предоставил добровольное согласие на выполнение полномочий городского головы в поддерживаемом оккупационным режимом.

Известно, что 28 марта Столбовой провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которой агитировал своих заместителей к лояльному отношению как к оккупационным войскам, так и к РФ в целом.

В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче "гуманитарной помощи" военными РФ, а также о том, что им ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе.

Напомним, ранее стало известно, что мэр Балаклеи покинул территорию общины. Он вместе с семьей бежал в Россию.

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