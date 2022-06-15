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Мэру еще одного города в Харьковской области объявили подозрение в госизмене

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Волчанск, Среда 15 июня 2022 20:56
Мэру еще одного города в Харьковской области объявили подозрение в госизмене Фото: мэру Волчанска объявили подозрение в госизмене (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Городского голову Волчанска Харьковской области заподозрили в государственной измене. Он перешел на сторону оккупантов и поддержал создание незаконного органа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, мэр города Волчанск оправдывал действия России и вражеской армии. Он добровольно поддержал создание так называемой "временной гражданской администрации Харьковской области". Кроме того, 3 июня коллаборант присутствовал на собрании в оккупированном Купянске, где объявили о создании псевдооргана.

Против мэра открыли уголовное дело по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему заочно объявили подозрение.

Стоит отметить, что Волчанск находится на границе с Россией. С первого дня полномасштабного вторжения город находится во временной оккупации.

Напомним, что прокуратура также объявила подозрение в госизмене жителю Волчанска, который помогал оккупантам и поднял флаг РФ на флагшток.

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Харьков госизмена
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