У Балаклії окупанти призначили "заступником мера" учасника талант-шоу, який забивав цвяхи до носа
У тимчасово окупованій Балаклії Харківської області заступником псевдоміського голови став учасник шоу "Україна має талант" Сергій Агарков.
Про це повідомляє "Суспільне".
Зокрема, після Євромайдану і подій на сході у 2014 році він поїхав до Росії і зараз повернувся.
Російські окупанти поширили в мережі відео з приміщення Балаклійської міської ради, на якому "новопризначений" окупантами "заступник міського голови" зриває табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.
Колаборантом виявився Сергій Агарков - житель Харкова, відомий своєю антиукраїнською позицією. З 2014 року він був керівником організації "Союз народної єдності" та став одним з авторів сепаратистського проєкту "Дорожня карта Новоросії".
Також раніше він виступав на талант-шоу "Україна має талант", де пхав до носа цвяхи та бив себе сокирою в живіт.
Окупанти у Балаклії оголосили "заступником мера" учасника талант-шоу, який забивав цвяхи до носа (balakleya_life)
Раніше ми повідомляли, що меру Балаклії заочно повідомили про підозру в держзраді.
Також ми писали, що меру ще одного міста у Харківській області оголосили підозру у держзраді.