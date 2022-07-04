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У Балаклії окупанти призначили "заступником мера" учасника талант-шоу, який забивав цвяхи до носа

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Балаклія, Понеділок 04 липня 2022 10:43
У Балаклії окупанти призначили "заступником мера" учасника талант-шоу, який забивав цвяхи до носа Окупанти у Балаклії оголосили "заступником мера" учасника талант-шоу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованій Балаклії Харківської області заступником псевдоміського голови став учасник шоу "Україна має талант" Сергій Агарков.

Про це повідомляє "Суспільне".

Зокрема, після Євромайдану і подій на сході у 2014 році він поїхав до Росії і зараз повернувся.

Російські окупанти поширили в мережі відео з приміщення Балаклійської міської ради, на якому "новопризначений" окупантами "заступник міського голови" зриває табличку з іменем голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.

Колаборантом виявився Сергій Агарков - житель Харкова, відомий своєю антиукраїнською позицією. З 2014 року він був керівником організації "Союз народної єдності" та став одним з авторів сепаратистського проєкту "Дорожня карта Новоросії".

Також раніше він виступав на талант-шоу "Україна має талант", де пхав до носа цвяхи та бив себе сокирою в живіт.

У Балаклії окупанти призначили &quot;заступником мера&quot; учасника талант-шоу, який забивав цвяхи до носаУ Балаклії окупанти призначили &quot;заступником мера&quot; учасника талант-шоу, який забивав цвяхи до носа

Окупанти у Балаклії оголосили "заступником мера" учасника талант-шоу, який забивав цвяхи до носа (balakleya_life)

Раніше ми повідомляли, що меру Балаклії заочно повідомили про підозру в держзраді.

Також ми писали, що меру ще одного міста у Харківській області оголосили підозру у держзраді.

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