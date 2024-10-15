Багатодітний батько Тімур Мірошниченко чесно відповів, чи готовий він піти на фронт

Як відомо, знаменитість є багатодітним батьком, і зараз має відстрочку через те, що має чотирьох неповнолітніх дітей.

На запитання журналістки, як він ставиться до мобілізації, а також чи він готовий піти служити, якщо потрібно буде, він відповів лаконічно.

"Щодо мобілізації, то якщо буде потрібно, то я готовий піти воювати", - коротко і ясно окреслив свою позицію Тімур.

Що відомо про прийомних дітей Мірошниченко

Тімур та його дружина, адвокат та блогерка Інна Мірошниченко виховують 4 дітей. Біологічними є лише двоє з них - 6-річна Мія та 4-річний Марко. А 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну вони усиновили або, як самі кажуть, "народили серцем".

Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі. Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

У листопаді 2023 року хлопчик переніс серйозну операцію. На сьогоднішній день він не лише почав говорити нові слова, а й щасливо посміхається та дуже любить своїх батьків. А кілька тижнів тому Марселю зробили другу операцію.

Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Минулого року Інна заявила, що вона усиновлюватиме другу дитину. Для цього їй потрібно було повторно пройти спеціальні курси, щоб стати кандидатом.

Мія та Марко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

У квітні 2024 року адвокат розповідала, що вже офіційно ним стала. Головна складність полягала в тому, що дитину, яка могла б стати частиною їхньої родини, важко було відшукати. Сім'я отримала від експертів рекомендацію, де чітко йдеться про те, що це має бути дівчинка у віці 8-10 років і без соціальної історії.

Ангеліна (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

З 8-річною Ангеліною пара вперше познайомилася через ZOOM, адже вона на той момент жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.

У червні стало відомо, що родина удочерила дівчинку та привезла її до України.

Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)