Многодетный отец Тимур Мирошниченко честно ответил, готов ли он пойти на фронт

Как известно, знаменитость является многодетным отцом, и на данный момент имеет отсрочку из-за того, что имеет четырех несовершеннолетних детей.

На вопрос журналистки, как он относится к мобилизации, а также готов ли он пойти служить, если нужно будет, он ответил лаконично.

"Что касается мобилизации, то если потребуется, то я готов пойти воевать", - коротко и ясно обозначил свою позицию Тимур.

Что известно о приемных детях Мирошниченко

Тимур и его супруга, адвокат и блогерша Инна Мирошниченко воспитывают 4-х детей. Биологическими являются лишь двое из них - 6-летняя Мия и 4-летний Марко. А 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину они усыновили или, как сами говорят, "родили сердцем".

Инна и Тимур с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В июле 2023 года супруги забрали 2-летнего Марселя из детдома в Житомире. Несмотря на то, что у мальчика множество диагнозов, приемные родители не сдаются и радуются каждому новому навыку своего сына.

В ноябре 2023 года мальчик перенес серьезную операцию. На сегодняшний день он не только начал говорить новые слова, но и счастливо улыбается и очень любит своих родителей. А несколько недель назад Марселю сделали вторую операцию.

Марсель (фото: instagram.com/_inna_mi_)

В прошлом году Инна заявила, что она будет усыновлять второго ребенка. Для этого ей нужно было повторно пройти специальные курсы, чтобы стать кандидатом.

Мия и Марко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

В апреле 2024 года адвокат рассказывала, что уже официально им стала. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно было отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.

Ангелина (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.

В июне стало известно, что семья удочерила девочку и привезла ее в Украину.

Инна и Тимур с детьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)