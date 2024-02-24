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Багатодітних чоловіків зможуть мобілізувати, але є нюанс

Деяких багатодітних чоловіків зможуть мобілізувати (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Законопроект про посилення мобілізації досі перебуває на розгляді у Верховній Раді. Одне із його положень передбачає можливість мобілізації багатодітних чоловіків, але не всіх.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням публікацію адвокатського бюро "Пані в законі" у You Tube.

За яких умов багатодітних чоловіків зможуть мобілізувати

"Чоловіки, які не сплачують аліменти, при цьому мають троє чи більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію, попри те, що багатодітні. Зараз у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект 10449, який вносить багато змін до законодавства, яке стосується мобілізації", - говорить адвокат Кристина Очкур.

Так, до статті 23, яка регулює підстави для відстрочки, вносяться зміна щодо пункту про багатодітних батьків - мобілізації не підлягають чоловіки та жінки, на утриманні яких троє чи більше дітей у віці до 18 років. Крім тих, які мають заборгованість за сплату аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму платежів за три місяці.

"Якщо за законопроект проголосують у такому вигляді, то багатодітні чоловіки, які не платять аліменти, не зможуть скористатись правом на відстрочку. Хтозна, коли цей законопроект приймуть і яким він буде. Правок потребують питання стосовно ротації, догляду за особами з інвалідністю. А от пункт про заборгованість аліментів навряд чи буде змінений", - каже юрист.

Очкур радить чоловікам не накопичувати заборгованість зі сплати аліментів, оскільки ця сума не згорає і не списується. 

 

Додамо, що законопроект 10449 про посилення мобілізації уже пройшов перше читання. Для того, щоб він набув чинності, потрібне ухвалення на другому читання, а вже після цього підпис президента. Також зазначимо, що законопроект можуть відправляти на доопрацювання.

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