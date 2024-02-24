Многодетных мужчин смогут мобилизовать, но есть нюанс

При каких условиях многодетных мужчин смогут мобилизовать

"Мужчины, которые не платят алименты, при этом имеют трое или больше детей, могут попасть под мобилизацию, несмотря на то, что многодетны. Сейчас в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект 10449, который вносит много изменений в законодательство, касающееся мобилизации", - говорит адвокат Кристина Очкур.

Так, в статью 23, регулирующую основания для отсрочки, вносятся изменения в пункт о многодетных родителях - мобилизации не подлежат мужчины и женщины, на содержании которых трое или больше детей в возрасте до 18 лет. Кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которых превышает сумму платежей за три месяца.

"Если за законопроект проголосуют в таком виде, то многодетные мужчины, которые не платят алименты, не смогут воспользоваться правом на отсрочку. Кто знает, когда этот законопроект примут и каким он будет. Правок нуждаются вопросы относительно ротации, ухода за лицами с инвалидностью. А вот пункт о задолженности алиментов вряд ли будет изменен", - говорит юрист.

Очкур советует мужчинам не накапливать задолженность по уплате алиментов, поскольку эта сумма не сгорает и не списывается.

Добавим, что законопроект 10449 об усилении мобилизации уже прошел первое чтение. Для того чтобы он вступил в силу, нужно принятие на втором чтении, а уже после этого подпись президента. Также отметим, что законопроект могут отправить на доработку.