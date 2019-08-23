Бадоев старается: появились фото генерального прогона парада на Майдане

День Независимости Украины в 2019 году пройдет без традиционного военного парада, но 24 августа в Киеве состоится сразу два мероприятия - официальное "Шествие Достоинства" (Хода Гідності) и альтернативный "Марш защитников Украины". В сети появились снимки генеральной репетиции "шествия" - их опубликовал Олег Богачук на своей странице в Facebook.

Генеральный прогон "Шествия Достоинства" на Майдане Незалежности провели в четверг, 22 августа.

Напомним, что постановщиками главного праздника всех украинцев в этом году стали эпатажные творческие личности - клипмейкер и режиссер Алан Бадоев и хореограф и продюсер Елена Коляденко.

День Независимости 2019 (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

Официальное начало "Шествия Достоинства" объявлено на 9:30 24 августа. Оно состоится возле памятного Креста на аллее Небесной Сотни. Участники почтят Героев минутой молчания и ста ударами колокола. В мероприятии примет участие и семья Владимира Зеленского.

День Независимости 2019 (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

После этого на Майдане будут награждать известных украинцев, состоится музыкально-хореографический флешмоб, прозвучат украинские песни в современной аранжировке, будет играть оркестр, а также выступят известные музыканты.

День Независимости 2019 (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

В торжественной части мероприятия выступят ONUKA, а также известные оперные певцы. Специальным гостем события станет известный украинский композитор Мирослав Скорик.

День Независимости 2019 (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

Напомним, ранее в Офисе президента Украины разъяснили скандальную ситуацию относительно участия бюджетников в "Шествии Достоинства" ко Дню Независимости.

К слову, ранее сеть довольно резко отреагировала на отмену парада ко Дню Независимости.