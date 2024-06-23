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Бабушка "заценила". Внучка Ротару похвасталась брендовым подарком: сколько он стоит

Воскресенье 23 июня 2024 11:03
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Бабушка "заценила". Внучка Ротару похвасталась брендовым подарком: сколько он стоит Внучка Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Полина Иваненко

Модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, проживающая за границей, похвасталась подарком от известного бренда, который просто обожала героиня Сары Джессики Паркер в сериале "Секс в большом городе". Речь идет об обуви от Jimmy Choo.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Евдокименко показала презент на своей странице в Instagram.

Что подарили внучке Ротару

Так, в новом посте Соня разместила несколько фото. На первой она позирует в модном наряде с сумочкой от Celine примерно за 2 тысячи евро.

Бабушка &quot;заценила&quot;. Внучка Ротару похвасталась брендовым подарком: сколько он стоит

Внучка Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

На других фотографиях модель показала, как проводит время, читает книги и наслаждается видами. Последний кадр был посвящен не природе и досугу, а роскошному подарку.

Бабушка &quot;заценила&quot;. Внучка Ротару похвасталась брендовым подарком: сколько он стоит

Как выглядит внучка Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Евдокименко показала, какой презент получила от бренда Jimmy Choo. Ей прислали босоножки из новой коллекции.

"Мы надеемся, вам понравится новая обувь. Не можем дождаться, когда увидим, как вы его стилизуете. С любовью и лучшими пожеланиями, ваши друзья из Jimmy Choo", - говорилось в открытке к подарку.

Бабушка &quot;заценила&quot;. Внучка Ротару похвасталась брендовым подарком: сколько он стоит

Сколько стоят босоножки от Jimmy Choo (скриншот)

Такие босоножки стоят 750 евро. Впрочем, судя по всему, для внучки Ротару презенты с таким "ценником" уже не новость.

Примечательно, что новый пост "заценила" и звездная бабушка модели. Ротару оставила "лайк" под фото, артистка активно пользуется соцсетями и не оставляет внучку без внимания.

Бабушка &quot;заценила&quot;. Внучка Ротару похвасталась брендовым подарком: сколько он стоит

Какой подарок получила София Евдокименко (скриншот)

Чем занимается внучка Ротару

22-летняя девушка проживает в США и занимается моделингом. Также она получает образование в области искусства.

Соня ведет блог и часто делится кадрами своей жизни. А недавно стало известно, что внучка Ротару закрутила новый роман.

К слову, раньше мы уже рассказывали, что Инна Мирошниченко призналась, почему еще не усыновила второго ребенка.

Кроме этого, недавно стало известно, какие звезды выросли без отца, но все равно добились успеха.

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Ротару София Евдокименко Звезды шоу-бизнеса
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