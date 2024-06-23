Бабушка "заценила". Внучка Ротару похвасталась брендовым подарком: сколько он стоит
Модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, проживающая за границей, похвасталась подарком от известного бренда, который просто обожала героиня Сары Джессики Паркер в сериале "Секс в большом городе". Речь идет об обуви от Jimmy Choo.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Евдокименко показала презент на своей странице в Instagram.
Что подарили внучке Ротару
Так, в новом посте Соня разместила несколько фото. На первой она позирует в модном наряде с сумочкой от Celine примерно за 2 тысячи евро.
Внучка Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
На других фотографиях модель показала, как проводит время, читает книги и наслаждается видами. Последний кадр был посвящен не природе и досугу, а роскошному подарку.
Как выглядит внучка Ротару (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Евдокименко показала, какой презент получила от бренда Jimmy Choo. Ей прислали босоножки из новой коллекции.
"Мы надеемся, вам понравится новая обувь. Не можем дождаться, когда увидим, как вы его стилизуете. С любовью и лучшими пожеланиями, ваши друзья из Jimmy Choo", - говорилось в открытке к подарку.
Сколько стоят босоножки от Jimmy Choo (скриншот)
Такие босоножки стоят 750 евро. Впрочем, судя по всему, для внучки Ротару презенты с таким "ценником" уже не новость.
Примечательно, что новый пост "заценила" и звездная бабушка модели. Ротару оставила "лайк" под фото, артистка активно пользуется соцсетями и не оставляет внучку без внимания.
Какой подарок получила София Евдокименко (скриншот)
Чем занимается внучка Ротару
22-летняя девушка проживает в США и занимается моделингом. Также она получает образование в области искусства.
Соня ведет блог и часто делится кадрами своей жизни. А недавно стало известно, что внучка Ротару закрутила новый роман.
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