Бабушка продала иконы, а деньги отдала на лечение ребенка: вот это настоящее чудо!

Бабушка продала иконы ради спасения ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Лидия Александровна, которая трагически потеряла внука, когда только узнала о том, что Эвелине Гуляйгроцкой нужны деньги на лечение, сразу же выставила иконы на продажу. Девочка родилась с пороком - атрезия желчевыводящих путей. Родителям нужно было срочно собрать два миллиона гривен на операцию.

Ее иконы сразу же раскупили на 10 500 гривен. После этого женщина перечислила всю сумму на лечение девочки, которая нуждалась в трансплантации печени. Мама ребенка подошла в качестве донора. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Родителям ребенка удалось собрать необходимую сумму и Эвелину прооперировали в частной киевской клинике. Трансплантация печени ребенку - очень сложная операция. У донора берут частичку здоровой печени и пересаживают в организм ребенка.

При этом первые две недели после операции - самые критические, поскольку в это время восстанавливается функция печени. При этом только через два месяца орган полностью восстановится, как у реципиента, так и у донора.

Родители довольны, что с дочерью все хорошо. Они поблагодарили всех, кто помог собрать им необходимую сумму всего за два месяца.

"Хотим поблагодарить всех за то, что помогали и поддерживали. Без поддержки не смогли бы сделать то, что сделали", - заявили родители.

Половину суммы им удалось собрать в родных Бродах. При этом люди переводили деньги на банковскую карту отовсюду. Поступок бабушки, которая продала иконы ради их дочери, их вообще шокировал.

Бабушка продала иконы ради спасения ребенка (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали это.

Вот это настоящее чудо!

Смотришь на такие сюжеты и понимаешь, что есть еще добро, и самому хочется делать добро;

Помогают в первую очередь те, которые сами мало имеют. Почему не выделяются средства для лечения, например, с генетической болезнью СМА, тех детей не много им нужен 1 укол, который стоит заоблачные деньги, и целая страна собирает, но только не чиновники.

Напомним, во Львове врачи спасли жену священника с 90% поражением легких.

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