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Бабуся продала ікони, а гроші віддала на лікування дитини: ось це справжнє диво!

Київ, Четвер 31 грудня 2020 18:02
Бабуся продала ікони, а гроші віддала на лікування дитини: ось це справжнє диво!
Бабуся продала ікони заради порятунку дитини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Лідія Олександрівна, яка трагічно втратила онука, коли тільки дізналася про те, що Евеліні Гуляйгроцькій потрібні гроші на лікування, відразу ж виставила ікони на продаж. Дівчинка народилася з вадою - атрезія жовчовивідних шляхів. Батькам потрібно було терміново зібрати два мільйони гривень на операцію.

Її ікони відразу ж розкупили на 10 500 гривень. Після цього жінка перерахувала всю суму на лікування дівчинки, яка потребувала трансплантації печінки. Мама дитини підійшла як донор. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Батькам дитини вдалося зібрати необхідну суму і Евеліну прооперували в приватній київській клініці. Трансплантація печінки дитині - дуже складна операція. У донора беруть частинку здорової печінки і пересаджують в організм дитини.

При цьому перші два тижні після операції - найбільш критичні, оскільки в цей час відновлюється функція печінки. При цьому тільки через два місяці орган повністю відновиться, як у реципієнта, так і у донора.

Батьки задоволені, що з дочкою все добре. Вони подякували всім, хто допоміг їм зібрати необхідну суму всього за два місяці.

"Хочемо подякувати всім за те, що допомагали і підтримували. Без підтримки не змогли б зробити те, що зробили", - заявили батьки.

Половину суми їм вдалося зібрати в рідних Бродах. При цьому люди переказували гроші на банківську карту звідусіль. Вчинок бабусі, яка продала ікони заради їх дочки, їх взагалі шокував.

Бабуся продала ікони заради порятунку дитини (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Ось це справжнє диво!
  • Дивишся на такі сюжети і розумієш, що є ще добро, і самому хочеться робити добро;
  • Допомагають в першу чергу ті, які самі мало мають. Чому не виділяються кошти для лікування, наприклад, з генетичною хворобою СМА, тих дітей не багато їм потрібен 1 укол, який стоїть захмарні гроші, і ціла країна збирає, але тільки не чиновники.

Нагадаємо, у Львові лікарі врятували дружину священник з 90% ураженням легень.

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