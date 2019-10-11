Бабушка на гироскутере взорвала сеть интервью: по нашим дорогам нелегко

Бабушка на гироскутере снова стала героиней соцсетей. 67-летняя жительница Запорожья, которую заприметили на местном рынке, дала короткое интервью, в котором рассказала, как освоила этот нестандартный для ее лет вид транспорта. Видеороликом в сети поделился пользователь Михаил Потапенко.

Стоит отметить, что у женщины появилась конкурентка в том же Запорожье. Еще одна пенсионерка оседлала гироскутер для ежедневных прогулок с внучкой в коляске.

Героиню соцсетей увидели на ярмарке, когда она выбирала мед. Женщина рассказала, что ездит на гироскутере уже полтора года, а освоить электортранспорт ей помог сын.

"Это нелегко. По нашим дорогам - очень нелегко", - говорит пенсионерка.

Женщина говорит, что она не катается, а использует гироскутер по делу, чтобы сэкономить время. А транспортом пользуется вся семья.

Бабушка на гироскутере из Запорожья (видео: YouTube/Миша Потапенко)

Пользователи сети восхищены современной бабушкой, которая при этом не видит в этом ничего особенного.