Бабушка на гироскутере вышла на новый уровень: сеть "взорвало" видео из Запорожья

В Запорожье живет очень продвинутая бабушка
Бабушка на гироскутере, лихо рассекающая по улицам Запорожья, буквально "взорвала" сеть несколько месяцев назад. Теперь же пенсионерка вышла на новый уровень - она приобщает маленькую внучку к необычным прогулкам.
Недавно в Instagram выложили видео, на котором бабушка, уверенно стоящая на электротранспорте, выгуливает ребенка в коляске.
Стоит отметить, что стиль одежды этой женщины заметно отличается от той, которую сняли на видео еще в апреле. Вполне вероятно, что это другая пенсионерка, и таких продвинутых бабушек в Запорожье теперь двое.
Бабушка на гироскутере в Запорожье (видео: instagram.com/its_zp/)
Пользователи сети оценили необычное ноу-хау. Впрочем, кое-кто все же волнуется за безопасность женщины. А некоторые говорят, что на таких прогулках видят бабушку с внучкой регулярно.
Скрин: instagram.com/its_zp/
Предлагаем вспомнить предыдущие приключения бабушки на гироскутере в Запорожье и найти отличия.
Бабушка на гироскутере в Запорожье (видео: YouTube/ТСН)
К слову, забавное музыкальное обращение к Владимиру Зеленскому, которое записал известный блогер, журналист и музыкант, "порвало" сеть.