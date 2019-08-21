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Бабушка на гироскутере вышла на новый уровень: сеть "взорвало" видео из Запорожья

STYLERКурьезы    21.08.2019 - 11:19
Бабушка на гироскутере вышла на новый уровень: сеть "взорвало" видео из Запорожья
Бабушка на гироскутере в Запорожье (коллаж: РБК-Украина)

В Запорожье живет очень продвинутая бабушка

Бабушка на гироскутере, лихо рассекающая по улицам Запорожья, буквально "взорвала" сеть несколько месяцев назад. Теперь же пенсионерка вышла на новый уровень - она приобщает маленькую внучку к необычным прогулкам.

Недавно в Instagram выложили видео, на котором бабушка, уверенно стоящая на электротранспорте, выгуливает ребенка в коляске.

Стоит отметить, что стиль одежды этой женщины заметно отличается от той, которую сняли на видео еще в апреле. Вполне вероятно, что это другая пенсионерка, и таких продвинутых бабушек в Запорожье теперь двое.

Бабушка на гироскутере в Запорожье (видео: instagram.com/its_zp/)

Пользователи сети оценили необычное ноу-хау. Впрочем, кое-кто все же волнуется за безопасность женщины. А некоторые говорят, что на таких прогулках видят бабушку с внучкой регулярно.

  • Каждый день ее видим, всегда мелкую так катают, а старший в это время гуляет. Пока родители на работе она с детьми, в этом нет ничего удивительного уже. Бабушка молодец.
  • Мэри Поппинс уже не та...
  • Я один в предвкушении падения?
  • Гостья из будущего...

Бабушка на гироскутере вышла на новый уровень: сеть &quot;взорвало&quot; видео из ЗапорожьяБабушка на гироскутере вышла на новый уровень: сеть &quot;взорвало&quot; видео из Запорожья

Скрин: instagram.com/its_zp/

Предлагаем вспомнить предыдущие приключения бабушки на гироскутере в Запорожье и найти отличия.

Бабушка на гироскутере в Запорожье (видео: YouTube/ТСН)

К слову, забавное музыкальное обращение к Владимиру Зеленскому, которое записал известный блогер, журналист и музыкант, "порвало" сеть.

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