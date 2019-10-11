Бабуся на гіроскутері підірвала мережу інтерв'ю: по нашим дорогам нелегко

Бабуся на гіроскутері знову стала героїнею соцмереж. 67-річна мешканка Запоріжжя, котру запримітили на місцевому ринку, дала коротке інтерв'ю, в якому розповіла, як освоїла цей нестандартний для її років вид транспорту. Відеороликом в мережі поділився користувач Михайло Потапенко.

Варто відзначити, що у жінки з'явилася конкурентка у тому ж Запоріжжі. Ще одна пенсіонерка осідлала гироскутер для щоденних прогулянок з онукою в колясці.

Героїню соцмереж побачили на ярмарку, коли вона вибирала мед. Жінка розповіла, що їздить на гіроскутері вже півтора року, а освоїти электортранспорт їй допоміг син.

"Це нелегко. По нашим дорогах - дуже нелегко", - каже пенсіонерка.

Жінка каже, що вона не катається, а використовує гіроскутер по справі, щоб заощадити час. А транспортом користується вся сім'я.

Бабуся на гіроскутері із Запоріжжя (відео: YouTube/Міша Потапенко)

Користувачі мережі захоплені сучасної бабусею, яка при цьому не бачить в цьому нічого особливого.