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Бабушка на гироскутере: сеть "взорвало" видео с пенсионеркой

STYLERЖизнь    29.04.2019 - 16:04
Бабушка на гироскутере: сеть "взорвало" видео с пенсионеркой
В Запорожье бабушка ездит на гироскутере (иллюстративное фото: pixabay.com)

Запорожская бабушка продемонстрировала навыки езды на гироскутере

В Запорожье пенсионерка ездит в магазин на гироскутере. При этом она управляет гаджетом не хуже любого подростка. Это видно на видео, которое продемонстрировали в программе "ТСН тиждень".

На видео видно, как пожилая женщина спокойно маневрирует на гироскутере и объезжает ямы. Стоить отметить, что не каждый взрослый человек может похвастаться таким умением.

В Запорожье бабушка ездит на гироскутере (видео: YouTube/ТСН)

Данное видео вызвало бурную реакцию сети, которая восхитилась запорожской бабушкой.

  • То чувство, когда даже ездить на гироскутере не умеешь (+ руку из-за него сломал), а бабуля вообще прет без остановок, с уверенностью. Долгих лет жизни таким!!!﻿
  • Ну на ф** я попробовал встать на эту хр**ь и чуть не убился﻿;
  • Норм бабуля жжет﻿;
  • Я тоже так хочу!!!﻿
  • У меня похожий ховерборд. Я очень рад, что она научилась ездить. Надеюсь он ей очень облегчил и осчастливил жизнь. Штука классная.
  • И что здесь удивительного??? Наоборот странно, когда люди не умеют пользоваться современными гаджетами.

Напомним, что новый тренд в оформлении пасок покорил сеть. Instagram заполнен самыми неожиданными украшениями пасок. Многие оформляют выпечку съедобным жемчугом, маршмеллоу, орехами, пирожными и прочим.

Ранее сообщалось о том, что видео с молодым Владимиром Зеленским "взорвало" сеть. В этом ролике он рассказывает о своих первых успехах в КВН в далеком 1998 году.

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