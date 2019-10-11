ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бабуся на гіроскутері підірвала мережу інтерв'ю: по нашим дорогам нелегко

STYLERКурйози    11.10.2019 - 16:57
Бабуся на гіроскутері підірвала мережу інтерв'ю: по нашим дорогам нелегко
Бабуся на гіроскутері із Запоріжжя (колаж: РБК-Україна)

Пенсіонерка на гіроскутері із Запоріжжя розповіла, як оволоділа цим транспортом

Бабуся на гіроскутері знову стала героїнею соцмереж. 67-річна мешканка Запоріжжя, котру запримітили на місцевому ринку, дала коротке інтерв'ю, в якому розповіла, як освоїла цей нестандартний для її років вид транспорту. Відеороликом в мережі поділився користувач Михайло Потапенко.

Варто відзначити, що у жінки з'явилася конкурентка у тому ж Запоріжжі. Ще одна пенсіонерка осідлала гироскутер для щоденних прогулянок з онукою в колясці.

Героїню соцмереж побачили на ярмарку, коли вона вибирала мед. Жінка розповіла, що їздить на гіроскутері вже півтора року, а освоїти электортранспорт їй допоміг син.

"Це нелегко. По нашим дорогах - дуже нелегко", - каже пенсіонерка.

Жінка каже, що вона не катається, а використовує гіроскутер по справі, щоб заощадити час. А транспортом користується вся сім'я.

Бабуся на гіроскутері із Запоріжжя (відео: YouTube/Міша Потапенко)

Користувачі мережі захоплені сучасної бабусею, яка при цьому не бачить в цьому нічого особливого.

  • Сучасний час! Тим не менше я трохи здивований!
  • Хоч сам купуй цю штуковину!
  • Запоріжжя рулить!

Бабуся на гіроскутері підірвала мережу інтерв'ю: по нашим дорогам нелегко

Чоловік ожив" через 10 років і прийшов в паспортний стіл в Мелітополі: подробиці Студенти в шоці: в КПІ з їжею приїхав голий кур'єр (відео)
Новини України курьезы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся