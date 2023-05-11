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Б'ють дзьобом по голові: мешканців Києва біля супермаркету атакують величезні ворони

У Києві людей атакують ворони (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на Позняках людей почали атакувати величезні ворони. Птахи нападають на громадян і б'ють їх по голові крилами та дзьобом. Це відбувається біля супермаркету.

Про цю навалу повідомили у ТСН.

Що говорять про птахів у Київському зоопарку

У Київському зоопарку повідомили, що ця така поведінка птахів навесні – це норма. Ворони таким чином захищають своїх малюків, адже неподалік гнізда з пташенятами.

"Швидше за все, десь у кущах, на даху магазину, або біля смітника заховано гніздо з пташеням. Так ворони захищають своїх діток від можливої небезпеки. Ворони можуть нападати на всіх без розбору. Захищаючи пташенят вони можуть кидатися на чоловіків, жінок, дітей ", - зазначили у зоопарку.

Людям радять оминати ті місця, де бачать ворон.

Фахівці кажуть, що можна спробувати знайти вороняче гніздо і перенести його на більш малолюдне місце.

Адміністрація магазину може це зробити самостійно, щоб подбати про безпеку покупців. Але це потрібно зробити з фахівцями, тому що ворони у цей період – агресивні.

"Найкращий варіант - це обходити місце, де птахи охороняють своє гніздо. Ворони з відео дуже рано активізувалися, вони гніздяться переважно наприкінці травня і стають у цей період агресивнішими", - розповів гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

Як ми раніше повідомляли, у супермаркеті Києва клієнтів шокували мишачі перегони.

Також читайте, що у Чорнобилі показали всеїдного хижака.

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