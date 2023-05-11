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Бьют клювом по голове: жителей Киева возле супермаркета атакуют огромные вороны

В Киеве людей атакуют вороны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на Позняках людей начали атаковать огромные вороны. Птицы нападают на граждан и бьют их по голове крыльями и клювом. Это происходит возле супермаркета.

Об этом нашествии сообщили в ТСН.

Что говорят о птицах в Киевском зоопарке

В Киевском зоопарке сообщили, что это такое поведение птиц весной - это норма. Вороны таким образом защищают своих малышей, ведь неподалеку у них гнезда с птенцами.

"Скорее всего, где-то в кустах, на крыше магазина, или у помойки спрятано гнездо с птенцом. Так вороны защищают своих деток от возможной опасности. Вороны могут нападать на всех без разбора. Защищая птенцов они могут бросаться на мужчин, женщин, детей", - отметили в зоопарке.

Людям советуют обходить те места, где видят вороны.

Специалисты говорят, что можно попытаться найти воронье гнездо и перенести его в более малолюдное место.

Администрация магазина может это сделать самостоятельно, чтобы позаботиться о безопасности покупателей. Но это нужно сделать со специалистами, так как вороны в этот период - агрессивны.

"Лучший вариант - это обходить место, где птицы охраняют свое гнездо. Вороны из видео очень рано активизировались, они гнездятся преимущественно в конце мая и становятся в этот период более агрессивными", - рассказал гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Как мы ранее сообщали, в супермаркете Киева клиентов шокировали мышиные бега.

Также читайте, что в Чернобыле показали всеядного хищника.

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