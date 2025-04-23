Бьет рекорды и претендует на "Оскар": что известно о фильме ужасов "Грешники" и первые отзывы

Вампирский фильм ужасов "Грешники" (Sinners), срежиссированный и написанный Райаном Куглером, успел стать фаворитом среди киноманов буквально в первые дни после премьеры. Ему пророчат дальнейший успех и даже номинацию на премию "Оскар".

Чем особенна лента и как ее оценивают зрители, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

О чем фильм "Грешники" 2025

События сверхъестественного триллера разворачиваются в 1930 годах в мистическом городе Новый Орлеан. Молодой блюз-гитарист Сэмми Мур убегает от строгого отца-проповедника в бар своих братьев-близнецов Смоука и Стека. Последние известны как ветераны Первой мировой войны. Некоторое время братья занимались мафиозными делами в Чикаго, однако со временем вернулись в родной город.

Здесь они открыли атмосферный бар, который полон музыки и яркой жизни. Однако вскоре заведение сталкивается со сверхъестественной силой, которая в корне меняет жизнь всех присутствующих в баре. Выживут не все!

Так, герои оказываются на грани между свободой и подчинением, когда бар посещает группа вампиров. Это не просто картина о всем знакомых кровопийцах, а аллегория борьбы за идентичность и независимость.



Невероятные результаты кинопоказов

"Грешники" были созданы в жанрах боевик и ужасы, что не всегда приносит невероятные рейтинги. Однако историческая сверхъестественная история смогла нарушить традиционный порядок.

Только за первый уикенд в прокате фильм собрал 45,6 млн долларов в США, превысив ожидания в около 35 млн. На мировой арене по состоянию на 22 апреля фильм собрал более $71 млн. Это отличный результат для оригинального фильма ужасов с возрастным рейтингом 16+.

Что говорят о фильме "Грешники"

"Грешники" получили рейтинг 98% на Rotten Tomatoes, на IMDb - оценку 8.2/10, а на Metacritic - 84%. Критики отмечают уникальное сочетание мистики и блюзовой атмосферы.

Вот некоторые комментарии кинокритиков:

"Это кровавое, сексуальное, дьявольское развлечение. Это также любовное письмо к темнокожим кинозрителям, которое напоминает нам, что цена свободы никогда не была дешевой для тех, кто был до нас".

"Захватывающая история, от которой перехватывает дыхание. У фильма есть острый сюжет и кровавый поворот".

"История настолько же закрученная, насколько и захватывающая. Она проходит зигзагами там, где другие фильмы ужасов могли бы остановиться, и предлагает смелое переосмысление знакомых сюжетов".

"Райан Куглер создал фильм, полный ярко развитых персонажей, потной, напряженной драмы и потрясающего религиозного символизма".

Кадр из фильма "Грешники" (скриншот)

Что пишут зрители:

"Фильм был настолько хорош, что я вышел из кинотеатра, думая, что все еще нахожусь в фильме".

"Лучший фильм, который я видел за последнее время!!!!"

"Майкл Б. Джордан заслуживает "Оскар" за эту роль".

"Духовный, грубый, смешной и просто ужасный. Освещает темы расизма, горя и исцеления, не пропуская ни одного удара. Актерская игра + режиссура? Следующий уровень. До сих пор прихожу в себя".

Пользователи также хотят увидеть ленту среди номинантов кинопремии "Оскар".

"Грешники будут номинантом на премию "Оскар" в 2026 году, я искренне верю в это в глубине души".

"Надеюсь, "Грешники" получат кучу номинаций".

"У нас есть первый претендент на победу (на "Оскаре" - ред) - "Грешники". Посмотрим, как пройдет остаток года".

Отзывы о фильме "Грешники" (скриншот)

Напомним, премьера вампирского триллера в украинском прокате состоялась 17 апреля 2025 года. Главные роли исполнили Майкл Б. Джордан (Смоук и Стек), Майлз Кейтон (Сэмми Мур), Хейли Стайнфельд (Мэри) и другие.