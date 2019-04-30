Ажиотаж вокруг Меган Маркл: британцы уверены, что герцогиня родит сегодня

Меган Маркл может родить 30 апреля (фото: Chris Jackson - Pool/Getty Images)

Меган Маркл должна родить своего первенца со дня на день

Меган Маркл должна родить ребенка уже сегодня, 30 апреля. По крайней мере, в этом убеждены большинство британцев, которые с нетерпением ждут пополнение в королевской семье. Кроме того, о том, что Меган родит сегодня пишут большинство местных СМИ, сообщает Daily Star.

Ажиотаж вокруг рождения малыша настолько серьезный, что в сети запустили флешмоб под хэштегом #babysussex.

Меган Маркл может родить 30 апреля (фото twitter.com)

Букингемский дворец пока молчит, но вчера фанаты королевской семьи утверждали, что видели в лондонском предместье Чизуике служебные автомобили медперсонала. Это может свидетельствовать о том, что роды уже начались.

Ранее Меган говорила, что ребенок должен родиться в конце апреля - начале мая, точной даты озвучено не было.

Me waiting for Meghan Markle to have her baby...any day now #BabySussex pic.twitter.com/3WkME8NHSm — Stephanie Schindler (@smsflute) 22 апреля 2019 г.

Напомним, что фанаты выяснили, что на сайте королевской семьи зарезервирована веб-страница для "принца Артура", "принца Джеймса" и "принца Александра". Поэтому есть предположение, что Меган и Гарри ждут появления мальчика, которого назовут одним из вышеуказанных имен.

Ранее сообщалось о том, что британцы делают ставки в букмекерских конторах на пол, внешность и имя ребенка. При этом большинство людей считают, что если родится девочка, то ее назовут в честь матери принца Гарри Дианы, которая трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году.