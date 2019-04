Ажиотаж вокруг Меган Маркл: британцы уверены, что герцогиня родит сегодня

Меган Маркл должна родить своего первенца со дня на день

Меган Маркл должна родить ребенка уже сегодня, 30 апреля. По крайней мере, в этом убеждены большинство британцев, которые с нетерпением ждут пополнение в королевской семье. Кроме того, о том, что Меган родит сегодня пишут большинство местных СМИ, сообщает Daily Star.

Ажиотаж вокруг рождения малыша настолько серьезный, что в сети запустили флешмоб под хэштегом #babysussex.

Меган Маркл может родить 30 апреля (фото twitter.com)

Букингемский дворец пока молчит, но вчера фанаты королевской семьи утверждали, что видели в лондонском предместье Чизуике служебные автомобили медперсонала. Это может свидетельствовать о том, что роды уже начались.

Ранее Меган говорила, что ребенок должен родиться в конце апреля - начале мая, точной даты озвучено не было.

Me waiting for Meghan Markle to have her baby...any day now #BabySussex pic.twitter.com/3WkME8NHSm