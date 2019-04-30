ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ажиотаж вокруг Меган Маркл: британцы уверены, что герцогиня родит сегодня

STYLERЖизнь    30.04.2019 - 17:06
Ажиотаж вокруг Меган Маркл: британцы уверены, что герцогиня родит сегодня
Меган Маркл может родить 30 апреля (фото: Chris Jackson - Pool/Getty Images)

Меган Маркл должна родить своего первенца со дня на день

Меган Маркл должна родить ребенка уже сегодня, 30 апреля. По крайней мере, в этом убеждены большинство британцев, которые с нетерпением ждут пополнение в королевской семье. Кроме того, о том, что Меган родит сегодня пишут большинство местных СМИ, сообщает Daily Star.

Ажиотаж вокруг рождения малыша настолько серьезный, что в сети запустили флешмоб под хэштегом #babysussex.

Ажиотаж вокруг Меган Маркл: британцы уверены, что герцогиня родит сегодня

Меган Маркл может родить 30 апреля (фото twitter.com)

Букингемский дворец пока молчит, но вчера фанаты королевской семьи утверждали, что видели в лондонском предместье Чизуике служебные автомобили медперсонала. Это может свидетельствовать о том, что роды уже начались.

Ранее Меган говорила, что ребенок должен родиться в конце апреля - начале мая, точной даты озвучено не было.

Напомним, что фанаты выяснили, что на сайте королевской семьи зарезервирована веб-страница для "принца Артура", "принца Джеймса" и "принца Александра". Поэтому есть предположение, что Меган и Гарри ждут появления мальчика, которого назовут одним из вышеуказанных имен.

Ранее сообщалось о том, что британцы делают ставки в букмекерских конторах на пол, внешность и имя ребенка. При этом большинство людей считают, что если родится девочка, то ее назовут в честь матери принца Гарри Дианы, которая трагически погибла в автокатастрофе в 1997 году.

Роды Меган Маркл: принц Гарри может пропустить рождение ребенка Битва за престол: неожиданная правда о вражде между Маркл и Миддлтон
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины преступленияМеган Маркл
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь